Cum arăta Cătălin Bordea în tinerețe, cu păr. Concurentul de la America Express avea cioc și „plete”

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai apreciați comedianți din România. Acesta a intrat în atenția publicului larg datorită show-ului „America Express”, unde a făcut echipă cu Nelu Cortea. Simpaticul comediant a ajuns repede la inima publicului. Acum are o imagine de „bad boy”, chelie și corpul plin de tatuaje, însă puțin sunt cei care știu că în urmă cu doar câțiva ani Cătălin Bordea arătat diferit cu totul. Nu mulți l-ar recunoaște.

Recent, Cătălin Bordea a acceptat să intre în aventura „America Express” alături de Nelu Cortea. Cei doi au format una dintre cele mai puternicie echipe, reușind să ajungă destul de departe în cadrul competiției. Cătălin Bordea a apărut în fața publicului cu o imagine de „bad boy”. În prezent, comediantul are un look unic, este chel, plin de tatuaje, iar dacă nu l-am cunoaște imaginea de băiat rău ne-ar induce puțin în eroare.

Însă, în urmă cu doar câțiva ani, în perioada primei tinereți, Cătălin Bordea arătat cu totul diferit. Deși unii s-ar putea să nu îl recunoască, în anul 2002, comediantul avea un cu totul alt look. Acesta etala o podoabă capilară ceva mai bogată, avândă plete. De asemenea, conform tendințelor de la vremea respectivă Cătălin Bordea a bifat cu succes și „moda ciocului”, iar fizicul era mai puțin lucrat.

„2002. Aveam trei țigări Winchester, o sticlă de suc și locul meu pe centură. Viața era frumoasă”, s-a descris Cătălin Bordea.

Deși acum prezintă o imagine mai dură, garantată de tatuaje și mușchii lucrați la sală, înainte Cătălin Bordea ave un aer mai boem și părea un băiat bun, liniștit și visător, cu multe speranțe și țeluri în buzunar. Cu siguranță, la acea vreme, pletele și fața de băiat nevinovat aveau mare trecere în rândul domnișoarelor.

(CITEȘTE ȘI: FRICA PE CARE O ARE CĂTĂLIN BORDEA. A TREBUIT SĂ ȘI-O ÎNFRUNTE LA AMERICA EXPRESS, PENTRU A DOUA OARĂ: „AȘA MI-AM CERUT SOȚIA ÎN CĂSĂTORIE”)

Viața lui Cătălin Bordea

Cătălin Bordea provine dintr-o familie modestă, iar viața l-a încercat din plin, încă de la o vârstă fragedă. Acesta a fost abandonat de tată, crescut de bunică și a știut mereu că în ciuda greutăților destinul o să fie generos cu el.

Cătălin Bordea a urmat cursurile Liceului de Arte din Botoșani. Iar mai apoi și-a îndreptat serios pașii către lumea artistică. Atunci când a plecat de acasă, Cătălin Bordea a dat examenul la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, din București, și a reușit să intre al treilea de pe listă, primind și bursă.

Mai apoi, după ce și-a terminat și studiile, Cătălin Bordea a început să își îndrepte pașii spre televiziune. A jucat în serialul „La Bloc”, iar apoi a fost prezent în mai multe proiecte de televiziune. Și-a început cariera de comediant, iar succesul nu a întârziat să apară. A ajuns și pe canapeaua lui Dan Capatos, iar recent a decis să plece în aventura vieții sale pe „Drumul Aurului” la „America Express”.

(VEZI ȘI: CUM A ÎNCEPUT POVESTEA DE DRAGOSTE DINTRE CĂTĂLIN BORDEA ȘI LIVIA! SOȚIA LUI A DAT DIN CASĂ: „MOMENTUL CÂND A TREBUIT SĂ PLEC MI-A SCHIMBAT VIAȚA”)