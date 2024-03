Cum arată cea mai bună șahistă din România. Miruna are doar 19 ani și este studentă în Iași

Miruna Lehaci are doar 19 ani și a reușit performanțe la care alții doar visează. Adolescenta este din Iași și are o întreagă carieră în lumea șahului, deși nu are o vârstă înaintată. Tânăra a bifat o nouă reușită, fiind iar campioană națională. Are un viitor strălucit și nu se ferește de provocările care-i aduc succese pe bandă rulantă!

Miruna Lehaci este unul dintre numele mari din lumea șahului. Tânăra va împlini vârsta de 20 de ani pe 28 martie, însă până atunci se poate lăuda cu nenumărate reușite. Ieșeanca este sub instruirea prof. Vlad Ungureanu de la clubul CSM Iași 2020. În cursul zilei de sâmbătă, adolescenta a reușit să câștige al doilea titlu național consecutiv la senioare. Este o șahistă aflată în ultimul an la juniorat, însă are performanțe cu nemiluita.

Spre exemplu, la Campionatul Național de la Eforie Nord, Miruna Lehaci a obținut 7 puncte din 9 posibile prin 5 victorii și 4 remize. În acest fel, tânăra a reușit să-și păstreze prima poziție la Campionatul Național de senioare, unde a luat „coroana” prima dată anul trecut, când avea 18 ani.

„Sunt foarte fericită pentru acest nou titlu, dar nu pot să zic că a fost ceva neașteptat. Anul trecut am avut mult mai multe emoții când am jucat și am câștigat titlul pentru prima dată. Anul acesta am venit clar cu obiectivul de a câștiga aurul și mă bucur că am reușit. Sincer, mi s-a părut mai greu anul trecut, pentru că la ediția din acest an se vede că am evoluat din punct de vedere șahistic, dar și psihologic. Noi jucăm cu aceleași jucătoare și cumva le-am analizat. Se vede că am jucat mult mai bine decât anul trecut”, a dezvăluit Miruna Lehaci, pentru ProSport.

Șahista nu a simțit presiune din partea rivalelor

Miruna nu a simțit o presiune mare asupra ei, chiar dacă trebuia să-și mențină prima poziție. Totul a venit de la sine, iar victoria a fost de partea ei și de această dată. Chiar dacă a fost relaxată și concentrată pe câștig, tânăra nu a putut remarca faptul că a avut rivale junioare foarte bune, care pot oricând să câștige titluri mari, precum ea.

„Și eu credeam că va fi o presiune pe mine, dar nu am avut. Nu am simțit această presiune. Cumva a venit totul de la sine, știam că o sâ câștig. Am făcut tot 7 puncte, ca și anul trecut, dar atunci cu mai multe peripeții. Acum au fost runde pe care puteam să le câștig, șahistic am avut poziții să câștig, dar am remizat în cele din urmă. Dar nu a fost deloc ușor, au fost foarte multe participante față de anul trecut și multe junioare bune, care oricând pot să câștige, sunt capabile oricând să câștige. Trebuie să știi cum să le abordezi, să le bați pe baza experienței acumulate”, a mai spus șahista,

Miruna Lehaci este studentă în anul I la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, însă momentan se află în Spania, la Valencia, cu programul Erasmus. Aceasta se ocupă și de studii, dar și de pasiunea ei pentru șah care a adus-o pe culmile înalte ale succesului.