Cum arată cea mai ciudată vilă din România! Se află în Răcădău și a fost construită în urmă cu mai bine de 10 ani: VIDEO

Un brașovean și-a construit o casă pe acoperișul unui imobil cu opt etaje – în cartierul Răcădău. Ce spun autoritățile locale despre vila de pe bloc a românului, dar și cum se face, de fapt, accesul în locuință.

Situație unică în România. Un brașovean și-a construit o vilă pe un bloc din cu 8 etaje. Construcția a devenit cunoscută pe o rețea de socializare. Construcția nu a rămas în anonimat. La scurt timp după ce au apărut imagini pe social media, reprezentanții Poliției locale din Brașov s-au autosesizat și au mers să verifice imobilul.

Un român a construit o vilă pe terasa unui bloc de 8 etaje din Brașov

Vila brașoveanului a fost ridicată pe acoperișul unui imobil cu 8 etaje din cartierul Răcădău, vizavi de Parcul Trandafirilor. Spre mirarea autorităților, construcția este la zi cu toate actele și are o vechime de aproape un deceniu. Vila are autorizație de construcție încă din anul 1999, are o suprafață de 42, 02 mp, iar accesul în casă se face din scara de acces comună de la etajul 8, pe o scară metalică – către zona terasei blocului.

„Construcția respectivă a avut autorizație de construire din septembrie 1999 și certificatul de dare în folosință este din martie 2000. Are o suprafață de 42,02 mp. Accesul se face din scara de acces comună de la et. 8, pe o scară metalică – către zona terasei blocului. Spațiul verificat apare în extrasul de Carte Funciară și există contract de vânzare cumpărare din anul 2013, fapt pentru care nu se pot dispune măsuri. Nu au fost executate alte lucrări de la cumpărarea acestuia”, au transmis reprezentanții Poliției Locale, potrivit bizbrasov.ro.

