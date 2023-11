Cum arată cel mai scump Ferrari din lume. A fost vândut acum la New York pentru suma de 51.700.000 dolari

Pe data de 13 noiembrie, cel mai scump Ferrari din lume a fost vândut la New York. Nu mai puțin de 51.700.000 a plătit cel care a vrut să obțină mașina de colecție la RM Sotheby’s. Cel care a vândut-o este Jim Jager, colecționar din Ohio care a deținut-o timp de patru decenii.

Modelul GTO din 1962 este cel care a concurat la Le Mans și a fost vânat de colecționari din întreaga lume. Prețul de pornire a fost de 47 de milioane de dolari, dar s-a ajuns la 51,7 milioane de dolari. Licitația a fost un adevărat spectacol, dar prețul final a fost mai mic decât se așteptau experții. Cu doar câteva zile înainte, cei de la Sotheby’s erau siguri că vor obține cel puțin 60 de miloane de lei pe vehicul.

Pentru a vedea imagini cu mașina, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

Cel mai scump Ferrari din lume a fost vândut

Mașina marca Ferrari a reușit să depășească recordul stabilit anterior de un alt Ferrari, un 412 Berlinetta din 1967, care a fost vândut cu prețul de 30,2 milioane de dolari, pe data de 17 august 2023. Nu este de mirare, din moment ce mașina are un motor de 4 litri și a obținut o victorie la clasă și un al doilea loc în cursa de 1.000 de kilometri de la Nürburgring. De asemenea, în anul 2012, a câștigat Best in Show la Amelia Island Concours d’Elegance din Florida.

Pe de altă parte, nu este cea mai scumpă mașină vândută vreodată. Locul 1 absolut, cel puțin până la acest moment, este ocupat de un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe din 1955 . Mașina a fost vândută pentru o sumă colosală, respectiv 142 de milioane de dolari în 2022.

(CITEȘTE ȘI: CE SCRIE PRESA STRĂINĂ DESPRE „ROMÂNCA PATRIOTĂ” CARE A AJUNS SOȚIA MILIARDARULUI PIERO FERRARI. UN GEST AL ROMINEI I-A CUCERIT TOTAL)

De ce este atât de specială mașina

Mașina marca Ferrari este singurul GTO care a primit varianta mare a motorului Colombo 4.0 L V 12, care i-a folosit și pe parcursul „carirei” sale. În 1962, la Nurburgring, a străbătut un drum de pietriș pentru a câștiga cursa, dar pilotul a fost nevoit să abandoneze pentru că avea probleme la motor. Momentul a rămasemblematic și a dus la creșterea prețului său, odată cu trecerea timpului.

(NU RATA: LOREDANA GROZA A DAT AUTOGRAF PE FERRARI-UL SEMNAT DE MICHAEL SCHUMACHER. IMAGINILE FABULOASE AU DEVENIT VIRALE PE TIKTOK)