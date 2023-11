Pescobar a rămas fără permis pentru trei luni! Își vine mașinile, un Lamborghini și un Ferrari. „Am nevoie de șofer”. VIDEO

Paul Nicolau a rămas fără permis de conducere. Pescobar urmează să fie pieton pentru următoarele 3 luni de zile. Cu această ocazie, patronul restaurantului Taverna Racilor a profitat și s-a gândit să-și scoată la vânzare bolizii de lux: un Lamborghini Urus și un Ferrari Roma, mașini care valorează peste 100.000 de euro.

Paul Nicolau, alias Pescobar a rămas fără permis de conducere. Începând de astăzi, 15 noiembrie 2023, intră în vigoare suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 3 luni. Anunțul a fost făcut de către patronul restaurantelor Taverna Racilor în cadrul unei postări pe TikTok. Reamintim că în vara acestui ani, Pescobar a fost prins în timp ce conducea pe străzile din București cu o viteză de 145 km/h. Paul Nicolau a contestat decizia agenților rutieri și în tot acest timp și-a așteptat sentința. Pe lângă suspendarea dreptului de a conduce, afaceristul s-a ales și cu o amendă usturătoare.

”Gata cu zona de confort, cu mașina și condusul. Dăm drumul la instalație: mersul pe jos. Am cam uitat de el. Când stai cu fundul în mașină, cobori în parcare, pac… nu-ți ma trebuie mers pe jos. Să vezi ce pătrățele face Pescobar. Bine, de dimineață mi-am făcut flotările – 257 și 195 de abdomene, am citit, sunt treaz de la ora 4. Acum mă duc să iau micul dejun… sunt pe jos, după mă duc la un masaj și după la birou, zic să mai și muncim. Atât s-a putut. Acum le transmis domnilor agenți de poliție de la circulație, care erau foarte atenție la mașinile mele. Să stea liniștiți. 3 luni de zile nu mă mai văd la volan. Să vă înștiințați între voi. Nu mai am la ce să mai suflu pentru că nu mai am volan. Va pup, puteți să dormiți liniștiți de acum încolo”, a spus Pescobar pe TikTok.

În urmă cu doar câteva luni, Pescobar recunoștea faptul că a încălcat legea și a anunța că a contestat decizia agenților rutieri. În tot acest timp, Paul Nicolau și-a așteptat sentința finală și s-a bucurat din plin de cele trei luni de vară.

„Pescobar – subiect de știri în România. Dom’le, că am depășit viteza, că nu știu ce. Da, într-adevăr am depășit viteza, am contestat, că legea îți permite să faci contestație și până îmi vine ‘sentința’, adică probabil că voi pierde dreptul de a conduce, beau o bere și mă doare undeva. Ai înțeles? Că atâta s-a putut! Deocamdată sunt în Mykonos și-s pe stres zero. Vă las pe voi să comentați, să vă agitați, faceți ce vreți voi. Eu vă pup și vă transmit sănătate. Și am două procese pe rol, apropo, nu unul. Probabil că voi sta undeva la șapte luni de zile. Stau șapte luni și asta-i viața. V-am pupat!”, spunea Pescobar, pe contul său de Tik Tok.