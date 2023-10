Angajata de la Taverna Racilor care s-a iubit cu Pescobar Paul Nicolau. Celebrul patron de restaurant a recunoscut că a fost cuplat cu o angajată

Paul Nicolau, zis Pescobar, este unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri, mai ales având în vedere problemele pe care le-a avut în ultima perioadă cu autoritățile sanitare. Acesta a pus bazele afacerii Taverna Racilor, care a avut un succes răsunător. Pe lângă afacerea pe care o deține și viața sentimentală a lui Pescobar este una interesantă. Recent, bărbatul a mărturisit că a avut o relație cu una dintre angajatele lui.

Paul Nicolau a devenit cunoscut publicului larg datorită afacerii sale. Taverna Racilor i-a adus mult succes afaceristului, acesta deschizându-și locații în mai multe zone din țară. Cum toată viața i s-a învârtit în jurul acestei afaceri, recent, Pescobar a mărturisit că a fost implicat și sentimental în Taverna Racilor, având o relație cu una dintre angajate.

Pescobar, amor la Taverna Racilor

În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Pescobar a vorbit, printre altele, și de una dintre relațiile sale amoroase. Chestionat în legătură cu angajatele sale, afaceristul a mărturisit că în urmă cu ceva timp a avut o legătură cu una dintre ele.

Mai exact, Paul Nicolau s-a iubit pentru o perioadă cu una dintre cele care lucrau pentru el. Însă, relația celor doi nu a fost una serioasă și nu s-a bazat pe sentimente. Se pare că aceștia au avut o legătură bazată mai mult pe plăcerile carnale, care s-a finalizat destul de repede.

„Reporter: Ai avut cumva relații cu vreo angajată de la tine de la Tavernă?

Pescobar: Dacă am avut relații? Da, am avut relații.

Reporter: Deci ai fost cu o angajată de a ta?

Pescobar: Să zicem da. Friend with benefits am fost. Că tot relație se numește, nu?

Reporter: Dar știi că la un moment dat există posibilitatea să intervină sentimente.

Pescobar: Foarte bine că intervin sentimente. E mai plăcut dacă intervin sentimente. Fără sentimente e așa, nu e treabă .

Reporter: Ea mai lucrează acolo acum?

Pescobar: Nu”, ne-a mărturisit Paul Nicolau.

Spionaj la Taverna Racilor

În cadrul aceluiași interviu, Pescobar a mărturisit că de-a lungul timpului afacerea sa a prezentat interes pentru mulți. Cei care își doreau același succes, nu au ezitat să apeleze la diverse tertipuri și își trimiteau spioni la Taverna Racilor. Aceștia aveau misiunea de a afla cum funcționează lucrurile și care este rețeta succesului.

„De la alte restaurante îmi trimit la interviuri. Da, îmi trimit oameni de la ei la interviuri, mai mult să mă chestioneze ei pe mine. Și mă trezesc cu unu din astă la interviu, care îmi pune el mai multe întrebări. Dar Fish Door cum merge, dar câți abonați ai, dar cu cine trimiți, dar ce faci, din astea. Păi ce ai făcută mă? Dar ne prindem și noi și le spun să se ducă înapoi de unde au venit. Spune-i șefului tău că îl salut. Nu dau nume că nu e frumos, dar se întâmplă, asta e.

Ne copiază alte restaurante. De exemplu, doar eu dădeam mâncare în tigăi din astea, am eu tigăi din Valencia. Ei, acum mai toată lumea care vinde pește sau fructe de mare le dă în aceleași tigăi. E un curent așa. Eu nu îi copiez cu nimic, nu am cu ce. Eu am fost în toată lumea asta, pentru a învăța, pentru a acumula experiență, pentru a implementa. Dar nu e rău să te copieze lumea, că și ei contribuie la creșterea consumului de pește și fructe de mare. Eu nu mă supăr, că oricum sunt penibili, nu am de ce să mă supăr. Copia nu are valoare”, a mai spus Pescobar.