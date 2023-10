Pacea de la Taverna Racilor din Herăstrău. Paul „Pescobar” Nicolau, dezvăluiri explozive: „Șeful ANPC nu mi-a cerut să îi dau vreo șpagă”

După ce Horia Constantin, președintele ANPC, i-a închis Taverna Racilor din Herăstrău, Paul Nicolau a fost acuzat că ar fi încercat să scape ”basma curată” contra unei șpăgi. Pescobar a clarificat situația și a spus cum a stat treaba, de fapt.

Așa cum a declarat de mai multe ori, Pescobar a învățat din greșeli, iar acum depune toate eforturile să se pună din nou pe picioare. În tot acest proces, Paul Nicolau a simțit nevoia să dezmintă anumite zvonuri apărute în ultimele luni.

Pescobar: ”Șeful ANPC nu mi-a cerut să îi dau vreo șpagă”

Ultimele luni au fost de foc pentru Paul Nicolau. Inspectorii ANPC au pus lacătul pe Taverna Racilor din Herăstrău și au aplicat amenzi în valoare de 140.000 de lei. De când apele s-au mai liniștit, Pescobar s-a apucat de treabă și este în plin proces de ”recuperare”. Renovările sunt la ordinea zilei în restaurantul din zona de nord a Capitalie, iar afaceristul supraveghează bunul mers al lucrărilor.

Analizând toată situația neplăcută din ultimele luni (vezi AICI detalii), Pescobar a ținut să clarifice anumite zvonuri în legătură cu presupusele șpăgi pe care președintele ANPC, Horia Constantinescu, i le-ar fi cerut, dar și despre îndemnul acestuia de a se alătura unui partid politic.

”Învățăm din greșeli și nu ne luam niciodată după ce vorbește lumea. Au ieșit tot felul de zvonuri, toată lumea suna să rezolve, să discute, să facă. Nu avea nimeni ce să rezolve, ce să facă, ce să dreagă. Au fost constatate niște nereguli și a trebuit să repar eu totul. Acum vreau să dezmint faptul că domnul Horia Constantinescu, președintele ANPC, mi-a cerut mie șpagă sau că mi-ar fi sugerat să intru în vreun partid politic. Nu există așa ceva. Sunt două zvonuri pe care vreau să le dezmint”, a spus Pescobar.

În altă ordine de idei, Paul Nicolau a ajuns la o singură concluzie: Pescobar a rămas cam singur împotriva tuturor. În ultimele luni, de când a cam dat de greu, toți ”prietenii” din jurul lui au cam dispărut. Privind partea bună a lucrurilor, se poate spune că afaceristul a fost scutit de o muncă, cea de a face o selecție printre cei pe care îi considera prieteni.

”Totul a ținut de a reface tot ceea ce trebuia refăcut în locație. Eu aici am făcut mai mult decât mi s-a cerut, dar am făcut-o pentru mine. Mă bucur că am lămurit aceste două aspecte. Acum când îmi este greu nu prea mai văd pe nimeni lângă mine. Nu mai sunt nici al lui nea Mitică, nici al lui nea Nicu, nu mai sunt al nimănui. Văd că Pescobar e cam singur. Lângă mine este doar Dumnezeu, mama, tata, fiica mea și sormea. Doamne ajută la toată lumea”, a fost mesajul lui Paul Nicolau.