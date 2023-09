Pescobar a „fugit” din România! Unde a plecat Paul Nicolau, după ce ANPC i-a închis Taverna Racilor: „Doamne ajută!”

Paul Nicolau este în centrul atenției de zile bune, după ce ANPC i-a pus lacăt pe restaurante și a făcut publice neregulile găsite în locațiile acestuia. Pescobar a ocupat primele pagini ale tabloidelor zile la rând, fiind protagonist în scandalul care a stârnit revoltă printre români. După ce inspectorii sanitari au scos la iveală problemele constatate la Taverna Racilor din Herăstrău, afaceristul a preferat să se abțină și să-și ia zborul spre o destinație, unde spune că și-a găsit liniștea.

Paul Nicolau a trecut prin clipe dificile în urma nenumăratelor controale realizate de ANPC, din iunie până-n septembrie. Afaceristul s-a ales cu amenzi usturătoare pentru că inspectorii sanitari au găsit foarte multe nereguli în locațiile lui, în special la Taverna Racilor din Herăstrău. Deși a încercat să uite de probleme și să redeschidă restaurantul, acest lucru nu i-a mers pentru că nu ar fi îndeplinit toate condițiile impuse de autorități.

Astfel, s-a ales cu activitatea suspendată pentru o perioadă de 12 luni. Chiar și așa, omul de afaceri a încercat să-și găsească scuze, însă totul a fost în zadar în ochii clienților. Imaginile au spus mai mult decât o mie de cuvinte, iar oamenii au rămas consternați atunci când au văzut fotografiile făcute publice de ANPC, cu neregulile găsite la tavernă.

Unde a plecat Pescobar, după ce ANPC i-a închis taverna

Ei bine, Pescobar a încercat să dea totul uitării pentru o scurtă perioadă, așa că și-a luat zborul spre o destinație, unde spune că și-a găsit liniștea. Paul Nicolau a „fugit” din țară și a plecat la Muntele Athos. El nu s-a putut abține și le-a arătat deja urmăritorilor lui de pe Instagram câteva videoclipuri surprinse în locația sfântă. Afaceristul a vrut să facă și o faptă bună, așa că le-a cerut oamenilor care-l urmăresc, să-i trimită acatiste, pentru a le pune la biserică, pe Muntele Athos. La sfârșitul postărilor, Pescobar a ținut să publice și un mesaj cu subînțeles: „E preferabil să stârnești invidie, nu milă”. Totul s-a încheiat cu un „Doamne ajută”.

Ce înțelegere făcuse Pescobar cu Horia Constantinescu de la ANPC

Șeful ANPC i-a promis lui Pescobar, în luna iunie, că nu va face publică acțiunea, atâta timp cât se ocupă să remedieze întreaga situație. Horia Constantinescu susține că afaceristul nu a îndreptat lucrurile în trei luni, așa că autoritățile au luat decizia de a suspenda activitatea la Taverna Racilor din Herăstrău pentru 12 luni.

„Nu este vorba de o acțiune de control (n.r. cea de astăzi), ea s-a încheiat odată cu emiterea deciziei de suspendare a activității pentru o perioadă de 12 luni. Operatorul economic, prin reprezentanții legali, ne-a solicitat prezența. Am vrut să fiu și eu aici prezent, pentru a arăta că nu mă ascund atunci când coordonez acțiunile de control, pentru a discuta cu acesta ce are de făcut pentru ca, eventual, la un moment dat, să se poată întoarce pe o piață ce pare că i-a fost destul de favorabilă.

Nu a respectat cele stabilite în cazul unei audiențe, pe care nu am făcut-o publică, am promis acest lucru la sfârșitul lunii iunie, că nu voi face publică acțiunea de control atunci, pentru că acesta a promis că va îndrepta lucrurile. Și din dorința de a fi alături de un operator economic român, așa cum s-a plâns că nu o facem astăzi, am lăsat lucrurile atunci, să mai vedem un lup mâncat de o oaie. Iată că, din păcate, oaia a mâncat nu numai lupul, a mâncat și rudele acestuia”, ne-a spus Horia Constantinescu.