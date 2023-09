Aroganță totală a lui Pescobar Paul Nicolau la adresa lui Horia Constantinescu: „Angajăm foști inspectori ANPC”. Anunțul care îl umilește pe inspectorul șef

Războiul dintre Pescobar și ANPC continuă! După ce Horia Constantinescu a reușit să-i închidă temporar locațiile de la Taverna Racilor, Paul Nicolau a găsit modalitatea prin care să-și atace „adversarii”.

Cu o ironie ieșită din comun, controversatul patron care se bucură, brusc, de și mai multă popularitate, a făcut un anunț care a stârnit atât hohote de râs, cât și aprecieri în mediul online. Văzând că nu este chip să demonstreze că localurile sale merită să rămână deschise, a atacat instituția care l-a amendat, într-un fel în care nu mai poate fi sancționat.

Anunțul făcut de Pescobar Paul Nicolau de la Taverna Racilor pentru ANPC

Cu o notă satirică, cel cunoscut sub porecla de Pescobar a transmis că este dispus să angajeze 3 foști inspectori ANPC pentru Taverna Racilor. Redăm anunțul postat de Paul Nicolau:

„Creez trei posturi noi în cadrul grupului Taverna Racilor:

Controlul Calităţii;

Trasabilitatea Mărfurilor;

Procedurile de Menținere și Gătire a Produselor;

Dorim să angajăm foşti inspectori ANPC, deoarece aceștia cunosc toate normativele europene. Astfel, ne asigurăm că nu vor mai exista niciodată neclarități în activitatea grupului Taverna Racilor!

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa: angajă[email protected]

Vă mulţumim!”

Închis de ANPC, dar fericit. Patronul n-a vrut să iasă decât cu capul înainte

Chiar dacă a primit amenzi de 140.000 de lei și i-au fost confiscate 560 de kilograme de produse neconforme, Pescobar a exploatat partea bună a întregului scandal: promovare gratuită. Noi „fani” s-au arătat în lista de urmăritori a lui Paul Nicolau, fapt care nu a făcut altceva decât să-l bucure și să-i crească popularitatea în mediul online.

„Vreau să mulțumesc tuturor televiziunilor care m-au ajutat în zilele astea să-mi cresc brand awareness-ul (notorietatea brandului – n. red.). 70.000 de noi followeri am acumulat pe TikTok, atât s-a putut, e bine rău de tot. Și pe Instagram vreo 5.000. Bine rău de tot. Tot ce vreau e… plecăciune, mersi mult de tot. Mă costa mult să fac reclama asta, așa că m-ați ajutat. Mersi frumos”, a spus afaceristul pe Instagram.

Șeful ANPC vrea să încheie războiul

Pescobar are de câștigat în urma scandalului mediatic, dar Horia Constantinescu pare că a obosit să ducă un războiu cu Paul Nicolau:

„În primul rând, fără să îmi doresc să intru în vreo polemică, cu persoana la care faceţi referire (Pescobar. n.r.), am convingerea că nu culoarea politcă a adus peste 136 de kilograme de produse în afara datei limită de consum în restaurantul de la Timişoara, cum nu o culoare politică este cea care alimentează dintr-un puţ restaurantul de la Snagov, în pofida celor constatate de către cei de la DSP, cu referire la faptul că nici măcar acest puţ nu este verificat suficient pentru a putea furniza apă unei locaţii de alimentaţie publică, cum, de asemenea, nu are niciun fel de culoare politică informaţia pe care am primit-o, şi de la care s-a declanşat toată această acţiune, şi anume aceea că produsele din peşte sunt transportate în condiţii necorespunzătoare de la locaţia din Giurgiu către toate celelalte.

Acesta a fost motivul extinderii la absolut toate locaţiile şi, inclusiv acelaşi personaj îşi asumă în mediul online că da, este adevărat că trebuiau transportate la -18 (n.r. grade Celsius), dar că nici -6 nu este foarte rău, în condiţiile în care diferenţa de temperatură este de 12 grade la unul dintre cele mai perisabile alimente şi cele mai periculoase alimente în condiţiile depozitării şi procesării neconforme.

Nu suntem aici într-un bâlci în care fiecare îşi asumă, dar ar vrea să continue. Nu este în pixul meu, ci deciziile sunt rodul analizei unor comisii la nivelul structurilor regionale. Îmi asum în modul cel mai transparent faptul că da, este o acţiune pe care am coordonat-o, la fel cu multe altele pe care le-am coordonat la nivel naţional”, a declarat Horia Constantinescu.