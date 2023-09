Scheletele din dulapul lui Horia Constantinescu, președintele ANPC. Cum s-a transformat un copil problemă într-un șef nemilos de instituție

În urmă cu câteva zile, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a închis mai multe localuri ce-i aparțin lui Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar. În centrul acestei operațiuni s-a aflat, ca de obicei, Horia Constantinescu, președintele ANPC. În ciuda faptului că este recunoscut pentru intransigența sa, el nu a fost mereu așa, din contră. Recent, Horia Constantinescu a făcut câteva dezvăluiri, extrem de sincere, din tinerețea sa, atunci când era foarte rebel.

În ultimii ani, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a devenit a devenit o instituție extrem de respectată în țara noastră. Controalele dure efectuate de agenții ANPC i-au descurajat tot mai mult pe cei care încearcă să facă nereguli. Principalul artizan al succesului înregistrat de ANPC este Horia Constantinescu, președintele instituției.

Horia Constantinescu, dezvăluiri fără perdea din adolescență. „Am fost oaia neagră a familiei”

În ciuda faptului că în prezent conduce cu mână de fier ANPC și este un tip foarte intransigent, Horia Constantinescu nu a fost mereu așa. Invitat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, președintele ANPC a făcut câteva dezvăluiri uluitoare din trecutul său. Mai exact, Horia Constantinescu a explicat că în copilărie și adolescență a fost extrem de recalcitrant, provocând mari probleme familiei sale. A fost chiar lăsat repetent în clasa a XI-a din cauza notei de la purtare.

„Am fost un ins recalcitrant, fără discuție. Am fost exmatriculat de mai multe ori din școală din cauza comportamentului meu. Mai mult, am fost lăsat repetent, în clasa a XI a din cauza notei la purtare. Cred că e caz unic în istoria învățământului românesc. Am albit-o pe mama de la tinerețe. Practic, am fost oaia neagră a familiei”, a spus Horia Constantinescu la Marius Tucă Show.

Horia Constantinescu continuă duelul declarațiilor cu Pescobar

Șeful ANPC nu pare impresionat de presiunea mediatică din ultimele zile și continuă șirul dezvăluirilor incendiare legate de închiderea Tavernei Racilor din Herăstrău. Mai exact, Horia Constantinescu a explicat că în luna iunie a acestui an, după ce a găsit mai multe nereguli în localurile deținute de Pescobar, mama acestuia l-a rugat să fie indulgent cu fiul ei. Totuși, se pare că în cadrul discuției avute, mama lui Pescobar ar fi dat de înțeles că fiul ei nu vrea să facă mari investiții. Mai mult, Paul Nicolau ar fi promis că va face totul pentru a elimina problemele existente în localurile sale.

„Mama domniei sale, ca orice mamă cred încărcată de emoție, a solicitat să avem clemență că va remedia, se va ocupa, să nu luăm, deja vorbim de a treia măsură draconică. Vorbim de finalul lunii iunie, când acesta a făcut o serie de promisiuni (…). El a făcut curățenie și noi i-am oferit posibilitatea pentru a nu știu câta oară să redeschidă. Eu i-am spus la audiență: Domnule, singurul lucru care mă face să am o oarecare înțelegere este entuziasmul pe care îl ai în a-ți promova afacerea. Am vorbit și cu mama lui să urmărească îndeaproape, dânsa sugerând-mi că nu prea se face înțeleasă de către fiu cu privire la investiții”, a declarat Hora Constantinescu, la podcastul „Oameni cu cord”, moderat de Sorin Constantinescu.

