Pescobar a găsit în Maria Constantin un partener de nădejde în plină suferință: „Haideți să nu fim răi”

Ultima perioadă a fost destul de neagră pentru Paul Nicolau, zis Pescobar. Afaceristul părea că a intrat în război direct cu autoritățile sanitare, care în cele din urmă au decis să îi închidă toate locațiile. Însă, acesta nu este singur și pare că are de partea lui clienții care mereu i-au apreciat mâncarea. Printre aceștia se numără și Maria Constantin. Vedeta i-a luat apărarea lui Pescobar și i-a pus la punct pe cârcotași.

În perioada iunie-septembrie, comisarii de la Protecția Consumatorului au făcut controale pe bandă rulantă în locațiile deținute de Pescobar. Au fost găsite nereguli și au fost aplicate sancțiuni. Însă, chiar și așa afaceristul nu ar fi ținut cont de recomandările inspectorilor ANPC, așa că în cele din urmă s-a ales cu toate locațiile închise (Herăstrău, Snagov și Timișoara).

„Eu sunt mare fan”

După ce apele sau mai liniștit, Pescobar a reușit să își redeschidă locația din Timișoara, iar de sancțiuni a scăpat și unul dintre restaurantele pe care le deține în Capitală. În ciuda problemelor avute, afaceristul nu și-a pierdut clienții fideli, printre care se numără și Maria Constantin. Recent, artista a mers să servească masa în unul din restaurantele lui Pescobar și a vut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Artista s-a declarat cucerită de fructele de mare pe care Pescobar le pune în fața clienților săi. Vedeta a subliniat că și cele mai de lux restaurante pălesc în fața celor ale lui Pescobar. Cântăreața spune că datorită omului de afaceri a mâncat cele mai bune fructe de mare și și-a arătat din plin susținerea pentru acesta.

Mai mult, Maria Constantin a avut un mesaj și pentru cei care l-au criticat pe Pescobar. Aceasta a subliniat că într-o bucătărie, indiferent cât de mult efort s-ar face, nu se poate menține o curățenie impecabilă și i-a sfătuit pe cârcotași să nu mai critice în necunoștință de cauză.

„Să mai zică cineva că nu este bună mâncarea la Pescobar. Eu sunt mare fan, vin de fiecare dată când am poftă de fructe de mare. Credeți-mă, am fost și în restaurante de super lux și super scumpe unde am comandat fructe de mare și niciodată nu mi-a venit așa.

Iar pentru haterii ăia care vorbesc că era mizerie în bucătărie, și eu când gătesc acasă, indiferent că gătesc doar două ouă în tigaie, tot mai sare pe faianță, adică haideți să nu fim răi. Cei care au mâncat aici, probabil știu. Succes!”, a spus Maria Constantin, în mediul online.

Pescobar, decizie radicală

După toate problemele pe care le-a avut, Pescobar a luat o decizie radicală. Pentru a se asigura că nu o să mai treacă prin aceleași lucruri, acesta a decis să angajeze trei foști inspectori ANPC, care vor avea misiunea să se asigure că toate localurile sale îndeplinesc normele europene impuse.

„Creez 3 posturi noi în cadrul grupului Taverna Racilor! Pe controlul calității, trasabilitatea mărfurilor și procedurile de menținere și gătire a produselor! Dorim să angajăm foști inspectori ANPC, căci aceștia cunosc toate normativele europene, ca să nu mai existe vreodată neclarități în activitatea grupului Taverna Racilor! Va așteptăm cu CV.”, a spus Pescobar în mediul online.