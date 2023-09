Cu ea s-a însurat Pescobar Paul Nicolau, de la Taverna Racilor. Mariajul dintre cei doi s-a sfârșit în mod civilizat

Paul Nicolau este în centrul atenției de zile bune, după ce ANPC i-a pus lacăt pe restaurante. Pescobar s-a ales cu amenzi usturătoare, pentru că inspectorii sanitari au găsit nereguli grave la Taverna Racilor din Herăstrău, în locația din Snagov, dar și în cea din Timișoara. Omul de afaceri a ocupat primele pagini ale tabloidelor în ultima perioadă din cauza scandalului actual, însă puțini au habar anumite detalii siropoase din trecutul lui. Spre exemplu, afaceristul s-a iubit cu soția unui celebru fotbalist, a fost căsătorit cu o femeie misterioasă, dar a dat cu piciorul mariajului, și are o fetiță superbă. Ce mărturisiri neștiute făcea „omul cu racii” despre fosta parteneră de viață?

Pescobar n-a stat deloc rău la capitolul iubire. Acesta a recunoscut că a ocupat rolul de amant mult timp, însă de ceva vreme lucrurile s-ar fi schimbat. S-a zvonit multă vreme că Paul Nicolau s-ar fi iubit cu Adelina Nica, fosta soție a celebrului fotbalist Mihai Costea. S-a vehiculat în spațiul public că trăiește o frumoasă iubire secretă cu bruneta. Cu timpul, totul s-ar fi răcit și ar fi devenit doar istorie. La ceva vreme după zvonurile amoroase, afaceristul s-ar fi afișat cu o altă tânără.

CITEȘTE ȘI: AROGANȚĂ TOTALĂ A LUI PESCOBAR PAUL NICOLAU LA ADRESA LUI HORIA CONSTANTINESCU: „ANGAJĂM FOȘTI INSPECTORI ANPC”. ANUNȚUL CARE ÎL UMILEȘTE PE INSPECTORUL ȘEF

”Nu îmi mai plac. Nu mai combin așa ceva. Am fost pe poziție de amant și am ajutat foarte mult timp, dar nu mai. Da, cu amant de succes ajuți femeia, vine să se descarce, vine, vorbește altceva ce nu poate să vorbească cu ăla, se simte în siguranță, are încredere, știe de ce vine. Fără sună-mă, fără gelozii, vine, dă răul afară, am și vorbit un pic și s-a dus fericită la om acasă. Pentru el am făcut toate astea”, a mărturisit Paul Nicolau, în podcastul Fiță cu Adiță.

CITEȘTE ȘI: SCHELETELE DIN DULAPUL LUI HORIA CONSTANTINESCU, PREȘEDINTELE ANPC. CUM S-A TRANSFORMAT UN COPIL PROBLEMĂ ÎNTR-UN ȘEF NEMILOS DE INSTITUȚIE

Paul Nicolau a fost căsătorit și are o fetiță

Mulți au auzit de aventurile omului de afaceri, dar puțini știu că Pescobar a fost căsătorit și are o fetiță. A rămas într-o relație foarte bună cu mama copilei, ba chiar merg în vacanțe și petrec timp împreună ori de câte ori au ocazia. Fac aceste lucruri pentru ca micuței lor să-i fie bine și să nu simtă lipsa părinților.

Au pus capăt căsniciei pentru că nu se potriveau, însă acum sunt prieteni de dragul fetiței. Pe de altă parte, Paul Nicolau spunea, la un moment dat, că regretă că nu i-a acordat mai multă atenție fostei lui soții, la timpul potrivit.

„Da, suntem. Mergem în vacanțe. Merg în vacanțe cu femeia cu care am un copil, dar noi nu mai avem treabă. Ne respectăm, râdem, bem un pahar de vin. Totul elegant. Ne-am despărțit pentru că nu ne potriveam, decât să ne spargem capul, să fie și copilul de față, mai degrabă suntem prieteni și e și copilul de față”, spunea Pescobar.