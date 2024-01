Cum arăta Corina Caragea pe vremea când dansa în emisiunea Andreei Marin. Vedeta Pro TV avea doar 19 ani

Corina Caragea (41 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din țară. Știrista de la Pro TV a avut debutul pe micile ecrane încă din adolescență și puțini sunt cei care își mai amintesc cum arăta la vârsta de 19 ani. Atunci, dansa în emisiunea prezentată de Andreea Marin, „Surprize, Surprize”. Vezi mai jos pozele și detaliile!

La începuturile sale, era dansatoare în emisiunea brunetei. Pentru că și-a dorit să facă parte din lumea mediatică, a mers la casting pentru echipa de dansatori ai emisiunii respective. După ce a făcut parte din echipa „Surprize, Surprize”, s-a îndreptat către Pro TV.

„La «Surprize-Surprize» am ajuns printr-un casting. Pur şi simplu îmi doream foarte mult să lucrez într-o instituţie de presă şi atunci profitam de orice oportunitate venea. Am auzit de castingul ăsta: «E pentru balet, ok, o să învăţ să dansez atunci». Orice, numai să ajung acolo şi să văd cum e în culisele unei emisiuni. Mă plimbam pe acolo pe holuri, băgam capul în toate studiourile să văd ce se întâmplă, mai mergeam pe la fete prin redacţie. N-am stat mult, au fost doar trei luni, pentru că am auzit de castingul celălalt, la Realitatea TV”, a povestit Corina Caragea într-un interviu pentru Adevărul.