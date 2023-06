Imagini de impact cu Piedone după ieșirea din închisoare. Ce le-a transmis familiilor care și-au pierdut copiii la Colectiv

În cursul zilei de astăzi, Cristian Popescu Piedone (60 de ani) a fost eliberat din închisoare. Fostul primar al Sectorului 4 și 5 din Capitală, care era condamnat în Dosarul „Colectiv”, a primit decizia definitivă din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție care l-a scos din spatele gratiilor. Cum arată acum, la ieșirea din penitenciar.

Pe data de 4 mai 2023, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 4 ani închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul Colectiv. Inițial, Tribunalul București stabilise un termen de 8 ani și șase luni de închisoare, însă magistrații au decis să înjumătățească pedeapsa.

Fostul primar al Sectorului 4 și 5 a stat în închisoare un an și o lună, fiind încarcerat la Penitenciarul Jilava. După îndeplinirea formalităților, Piedone a fost eliberat.

Zeci de susținători s-au strâns în fața Penitenciarului Jilava pentru a-l susține pe fostul edil. Și copiii fostul primar, Vlad (33 de ani) și Ana Maria (29 de ani), au venit să-și aștepte tatăl și să-l ia acasă, fericiți că îl vor avea alături, după 1 an în care a stat departe de întreaga familie.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție

„Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie formulate de inculpații Matei George Petrică, Anastasescu George Alin, Niţă Cristian Mihai și Radu Antonina împotriva deciziei penale nr.566/A din data de 12.05.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 17008/3/2016. Obligă recurenţii inculpaţi Matei George Petrică, Anastasescu George Alin, Niţă Cristian Mihai și Radu Antonina la plata sumei de câte 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. II.

Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone împotriva aceleiaşi decizii. Casează, în parte, decizia atacată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Popescu Cristian Victor Piedone, desfiinţând în aceleaşi limite şi sentinţa penală nr. 1897 din data de 16.12.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 17008/3/2016 şi, în rejudecare: În temeiul art. 448 alin. 1 pct. 2 lit. a şi alin. 3 Cod procedură penală, cu referire la art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 (autorizaţia SC Colectiv Club SRL).

Înlătură dispoziţia privind obligarea inculpatului Popescu Cristian Victor Piedone la plata cheltuielilor judiciare către stat. Anulează formele de executare emise în baza sentinţei penale nr. 1897 din data de 16.12.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 17008/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 566/A din data de 12.05.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală în acelaşi dosar privind pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone şi dispune punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este arestat în altă cauză. Cheltuielile judiciare ocazionate de recursul în casaţie declarat de acest inculpat rămân în sarcina statului. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru recurenţii inculpaţi şi intimaţii inculpaţi, în sumă de câte 680 de lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 iunie 2023”, se arată în decizia instanței de astăzi, 21 iunie 2023.

Sentința a venit la aproape 7 ani de la tragedia de la clubul Colectiv din București în care au murit 65 de oameni în urma unui incendiu care a izbucnit în timpul concertului susținut de trupa Goodbye to Gravity.

Cum arată Cristian Popescu Piedone după 1 an petrecut în spatele gratiilor

Cristian Popescu Piedone a fost eliberat. La ieșirea din penitenciar, Piedone a făcut câteva declarații în fața jurnaliștilor.

„Mă întorc la primărie, scaunul este liber. Mai sus decât aceasta treaptă a justitiei există decât Dumnezeu. M-am rugat la Dumnezeu să deschidă ochii judecătorilor, dacă sunt judecători drepti. Pentru că până la Înalta Curte de Casație și Justție nu am găsit justiție dreaptă. În 30 de ani de administrație nu există să nu ai păcate. Eu răspund pentru păcatele mele, dar am răspuns pentru păcatele altora. Să nu mi spună cineva, vreun primar, că e fără de păcat. Voi fi repus în funcție, îmi voi duce sectorul până la capăt, dar sa ma lupt cu trecutul înseamnă să-mi ard prezentul. In inchisoare m-am eliberat, nu m-am incarcerat mental. Conditiile sunt de bun simt daca esti de bun simt, esti respectat dacă respecti. Am iesit la munca, am cosit, le-am făcut pe toate, mi-am luat recompense, am fost la cursuri de horticultura, de toate. Le spun părinților copiilor decedați la Colectiv încă o dată că dacă erau copiii mei acolo, același lucru le-aș fi spus același lucru, că sunt nevinovat. Știu că sunt furioși și caută vinovați, este firesc”, a mărturisit Cristian Popescu Piedone.

Îmbrăcat într-o cămașă de culoare neagră și un sacou de aceeași culoare, în imaginile surprinse de CANCAN.RO se poate observa faptul că fostul primar a slăbit vizibil. Condițiile pe care le-a îndurat în spatele gratiilor și-au pus amprenta asupra aspectului său.

La plecare, fostul edil a făcut câteva fotografii cu oamenii care au venit să-l susțină.

