Cum arăta, de fapt, Lino Golden în adolescență. Acum e idol pentru mulți tineri, dar atunci era complet diferit

Lino Golden este unul dintre artiștii apreciați din România și are numeroși fani. Acum afișează o imagine de băiat rău, este plin de tatuaje și are un corp de invidiat. Însă, Lion Golden nu a arătat mereu așa. Fanii înfocați știu că în vremea adolescenței artistul se lupta cu kilogramele în plus și avea o cu totul altă imagine. Cum arăta Lino Golden la 16 ani?

Lino Golden se numără printre vedetele care au marcat o schimbare radicală. În copilărie, dar și în adolescență, artistul arăta cu totul diferit. Era supraponderal și pentru o vreme bună s-a luptat cu kilogramele în plus. La vârsta de 16 ani, Lino Golden ajunsese să cântărească 100 de kilograme, iar acela a fost momentul în care a decis că trebuie să își schimbe stilul de viață.

A început timid, cu două minute de alergat. Au fost unele dintre cele mai grele minute din viața lui, la final artistul gândindu-se să cheme salvarea. Însă, ambiția lui Lino Golden a fost mare și nu a renunța. Pe lângă mișcarea fizică, trapper-ul și-a îndreptat atenția și către dietă și a început un proces amplu de slăbire.

„Când eram gras, adică toată viața mea, aveam la 16 ani 100 de kilograme, iar atunci m-am gândit să slăbesc și a început procesul. Am început să alerg în parc, dar am alergat două minute și era să chem ambulanța, pentru că mi s-a făcut rău. Am început să învăț despre dietă și despre ce trebuie să mănânc. Au venit toate pe parcurs”, a declarat Lino Gloden.

Dieta lui Lino Golden

Pentru a scăpa rapid de kilogramele în plus Lino Golden a urmărit două direcții: dietă și sport. Artistul a început să alerge zilnic și să mănânce mult mai light, bazându-se în principal pe salate și pui. Astfel a reușit ca în prima lună să dea jos 10 kilograme. A păstrat ritmul, iar după trei luni avea cu 30 de kilograme mai puțin.

De-a lungul timpului, Lino Golden a mai avut fluctuații de greutate, însă nu s-a mai lăsat bătut. A luptat cu kilogramele în plus și în cele din urmă a câștigat războiul. Acum are un corp de invidiat și mulți tineri și-ar dori pătrățele ca ale lui.

„După ce am început dieta am mâncat numai light, adică salată, piept de pui, ouă, ovăz. Prima chestie a fost alergatul, după a fost și dieta. Au fost super importante ambele chestii. În prima lună am slăbit 10 kilograme, după alergat, iar după două luni încă 10 kilograme și în total, în trei luni, s-au făcut 30 de kilograme. După ce am slăbit atunci, a venit bacul, stresul și m-am îngrășat iar 15 kilograme, iar după a trebuit să le dau jos. A fost mult mai greu”, a mai spus Lino Golden.

