Doinița Oancea arată fără machiaj complet diferit față de cum o știe toată lumea. Vedeta s-a fotografiat în pat imediat după ce s-a trezit. Mai multe persoane i-au transmis Doiniței Oancea că este frumoasă.

Fotografia cu Doinița Oancea fără machiaj a adunat aproape 1.600 de like-uri în câteva ore. În afară de mai multe persoane care i-au scris vedetei că e frumoasă, cineva a observat că Doinița ar fi tristă. „Hei! De ce ai ochii triști? Esti ok?”, a întrebat-o un bărbat.

S-a spus că are o relație cu Augustin Viziru

S-a spus că vedeta are o relație cu un bărbat din showbiz, Augustin Viziru. În ciuda a ceea ce s-a scris, Doinița Oancea e implicată într-o altă relație și spune că ea și Augustin Viziru sunt doar prieteni. Vedeta a fost, recent, într-o vacanță cu noul iubit.

„Am plecat cu cine a trebuit să plec. Dacă-ţi spun ar trebui să te omor apoi. Cum era să plec singură? Am fost doi, unul plus unul fac doi. Ne-am mai găsit acolo cu alţi doi. Nu a fost o vacanţă în care să ne plimbăm prin cluburi sau să luăm discotecile la pas, sub nicio formă. A fost o vacanţă pentru plimbare. A fost foarte relaxant. Toată ziua stăteam pe străzi, apoi mergeam acasă. Abia aşteptam să vină dimineaţa ca să apuc să merg să vizitez. Anul trecut mi-am propus ca anul acesta să plec şi să vizitez lumea. Tot în doi. Să mergem să vedem locuri, muzee, străzi, cultură, oameni, civilizaţie”, a declarat Doiniţa Oancea la TV.

„Dacă aş avea o relaţie despre care nu aş vrea să vorbesc public, cred că aş avea acest drept în primul rând. Dacă spun că nu am o relaţie cu Augustin Viziru o spun pentru că nu am o relaţie cu el. Se poate transforma în altceva (n.r.- prietenia) graniţa este foarte sensibilă, dar depinde foarte mult de personalitatea fiecăruia. Noi prieteni suntem de când lucram la telenovele, dar mai buni prieteni am devenit de vreo 2 ani”, declara Doiniţa Oancea despre relația cu Augustin Viziru.