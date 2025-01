Cum arată femeia care de 33 de ani mănâncă doar fructe: ”Nu m-am uitat niciodată în urmă”

Cu 33 de ani în urmă, o femeie din Australia a decis să recurgă la un regim alimentar neobișnuit: a ales să mănânce doar fructe – fără legume, fără carne, fără carbohidrați, fără lactate.

Pe bună dreptate, oamenii se pot întreba cum poate supraviețui cineva cu o dietă bazată exclusiv pe fructe, dar, potrivit lui Anne Osbourne, este în formă maximă, în ceea ce privește starea de sănătate.

Femeia în vârstă de 58 de ani, care este originară din Marea Britanie, dar locuiește în Australia din 2003, este o adevărată fructariană – adică o persoană care consumă doar fructe pentru a rămâne în viață, conform NEW YORK POST.

Fructarianismul (numit și crudivorism) este o formă de veganism ce se limitează la consumul fructelor plantelor sau ale arborilor.

Anne Osbourne a declarat că a început să fie interesată de această dietă unică încă din 1990.

„În următorul an, am mâncat treptat mai multe fructe și mai puține alimente vegane gătite, până când am ajuns la o dietă 100% de fructe crude. Acum au trecut 33 de ani și nu am mai revenit la regimul dinainte niciodată.”

„Un fructarian din localitate pe nume David Shelley vorbea despre această dietă și, văzându-i energia, forma fizică și vitalitatea, m-a făcut să vreau să o încerc și eu. Am putut vedea că ceea ce făcea David funcționa foarte bine pentru el. Eram însărcinată la acea vreme cu fiul meu cel mare, așa că am făcut o tranziție treptată de la o dietă standard, la o dietă vegană generală și, în cele din urmă, la o dietă bazată pe fructe.

Anne Osbourne, care locuiește acum în orășelul Millstream din Queensland, Australia, a declarat că a mâncat o dietă britanică standard în copilărie, iar mama ei a fost crescută chiar într-o măcelărie.

„Carnea juca un rol important în copilăria noastră”, a spus ea.

„Mama era o bucătăreasă foarte bună și obișnuia să ne gătească acasă toate mesele. Tata obișnuia să cultive fructe și legume proaspete în grădina sa. Mâncam destul de sănătos și consumam foarte puține alimente procesate. Dar în ziua în care am plecat de acasă, la 19 ani, am devenit vegetariană. Un an mai târziu, am renunțat la toate produsele de origine animală și am îmbrățișat veganismul. Am observat imediat beneficiile pentru sănătate.

„Îmi amintesc că mi se tăia respirația și mi se strângea pieptul doar când urcam pe panta unui deal. Odată ce am devenit vegană, nu am mai simțit asta niciodată.”