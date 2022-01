Cum arată în prezent viaţa Oanei şi a lui Viorel Lis. Ce sfaturi are blondina pentru cuplurile la început de drum

Oana Lis a povestit în cadrul unui interviu recent cum a petrecut sărbătorile de iarnă alături de partenerul său, Viorel Lis. Cei doi au trecut prin momente dificile spre sfâritul anului, după ce s-au infectat cu temutul virus COVID-19.

Ajuns la vârsta de 77 de ani, Viorel Lis se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, însă Oana îi este alături tot timpul. Blondina a dezvăluit cum arată viaţa lor în prezent, dar în acelaşi timp a ţinut să le transmită şi câteva sfaturi tinerilor la început de drum.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Oana Lis a povestit cum s-a distrat alături de Viorel de Crăciun, dar şi în noaptea dintre ani.

”Din păcate, trăim vremuri foarte grele și toate s-au scumpit”

”A fost mai romantic de Crăciun, iar de Revelion am fost la un cazinou împreună, a fost o distracție, nu facem asta zilnic. În noaptea de revelion, la 12 noaptea, mi-am notat pe telefon o dorință. Acum am o vârstă, nu mai sunt mică și credulă, nu mai am așteptări de la ceilalți. Am așteptări de la mine și ma gândesc cum să fac să am o carieră mai importantă, să ajut cât mai multă lume”, a declarat Oana Lis, citată de spynews.ro.

O fire sinceră, Oana Lis nu a ascuns faptul că în această perioadă lucrurile nu merg aşa cum se aştepta. Blondina a făcut astfel mărturisiri despre problemele cu care se confruntă ea și partenerul său de viață: ”Din fericire, nu m-am născut în puf și știu cum e sa trăiești și cu mai puțin și cu mai mult. Din păcate, trăim vremuri foarte grele și toate s-au scumpit, iar un om când ajunge în vârstă nu se poate baza doar pe banii din pensie și pe ce îți dă statul. Acum cu boala asta trebuie să iei foarte multe suplimente, care nu sunt compensate. Le dau un sfat tuturor care ajung la bătrânețe, să își pună bani deoparte. Viorel este bine, dar nu mai vrea să apară la TV”.

Oana Lis, pregătită să devină mamă!

În urmă cu doi ani, Oana Lis a depus dosarul de adopție, dar nu a primit niciun semn de la autorități. Este, însă, optimistă că va primi telefonul mult așteptat în perioada următoare.

“Am depus un dosar de adopție și simt că anul ăsta se va întâmpla să primesc un telefon magic. Eu am depus în București și e foarte complicat că aici nu sunt așa mulți ca în zonele rurale. Eu sunt părinte adoptator, dar nu am copilul. E de doi ani depus dosarul. O să-l fac pe Viorel tătic, bunic. Am foarte multă iubire de oferit”, a declarat Oana Lis, la PRO TV.

