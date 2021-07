Cum arată Ioana Tufaru în costum de baie, la aproape 100 de kilograme. Fiica Andei Călugăreanu și-a sărutat soțul în văzut tuturor

Ioana Tufaru Mardare se simte bine în pielea ei! Chiar dacă nu are o siluetă de invidiat, fiica Andei Călugăreanu a învățat să aibă încredere în ea, să îți țină în frâu complexele sale și să nu pună la suflet răutățile celor din jur și face orice pentru confortul ei. Astfel că, o escapadă la mare este binevenită, Ioana relaxându-se în costum de baie, pe șezlong.

Ce spune Ioana Tufaru despre apariția în costum de baie

“Am un complex, bineînțeles… Rămân în costum de baie, dar îmi înfășor un prosop, legat de mijloc. Dar, o să râzi, o să-ți spun un lucru, când m-am dus în apă, mi-am dat prosopul jos, logic, și l-am întrebat pe Ionuț: “Măi, se uită lumea ciudat?”. Și mi-a zis “Ai să râzi, dar nu era nicio privire pe tine”.

Dar eu sunt complexată. Mai văd și pe rețelele de socializare lumea care mă tot atacă pe toate părțile, că sunt umflată, că sunt grasă….

Dar eu nu m-am îngrășat. În aprilie, când am fost la control, aveam 97-98 de kilograme. Când am făcut a doua operație la stomac, prin 2017-2018, aveam 164 de kilograme. Prima operație de micșorare a stomacului a fost în 2010 aveam 213 kilograme și ajunsesem, când am rămas însărcinată cu Luca, în 2015, la 95 de kilograme. Am pus mult în sarcină și n-am mai putut să dau jos. Și apoi am făcut a doua operație la stomac, când aveam 164 kilograme. Și acum am 97-98. Eu spun că sunt ok, dar domnul doctor spune că targetul ar fi pe la un 80, 85 de kilograme”, a declarat Ioana Tufaru Mardare, în urmă cu câteva săptămâni.

Ioana Tufaru, operație de eliminare a excesului de piele

Pentru că a slăbit în jur de 65 de kilograme, Ioana Tufaru a rămas cu mult exces de piele în anumite zone ale corpului, acestea creându-i complexe. Fiica Andei Călugăreanu își dorește să-și facă o intervenție chirurgicală pentru a scăpa de acest complex.

“Aș vrea să-mi fac o operație de eliminarea excesului de piele, am localizată la coapse, cum s-ar spune. La brațe am înțeles că nu se poate, așa mi-a spus dl doctor, că nu se poate chirurgical, doar cu sală s-ar duce. Să fac sport. Eu cum nu prea merg la sală, decât poate la cea de mese, rămân așa mai bine.

La abdomen… îngrășându-mă la loc după prima operație, s-a rupt prapurul, cum se spune. Eu am avut și o hernie și am plasă pusă, cum se zice. Și ceva s-a rupt acolo pentru că am gâlmă foarte mare la burtă. O voi face și pe asta până la urmă, ce să fac”, a mai spus Ioana Tufaru.

Sursa foto: Arhiva Cancan&Ciao