Cum arată Irinel Columbeanu după ce s-a întors din SUA. Schimbare de look pentru afaceristul de 66 de ani

Irinel Columbeanu (66 de ani) a trăit momentul mult așteptat. Fostul om de afaceri și-a revăzut fiica după aproximativ 5 ani, atunci când Irinuca a plecat în Statele Unite ale Americii la mama ei, Monica Gabor. Deși vizita a durat doar câteva zile, la întoarcerea în România, fostul milionar a simțit nevoia unei schimbări de look.

Irinel Columbeanu și-a revăzut fiica după 5 ani de când a decis să accepte (în 2018) ca Irinuca să își clădească un viitor peste Ocean alături de mama ei și Mr. Pink. Imediat cum a ajuns în România, fostul milionar a mers la frizerie, acolo unde și-a reîmprospătat lookul.

Irinel Columbeanu, schimbare de look după întoarcerea din SUA

Se spune că o schimbare atrage alte schimbări. După călătoria în SUA, Irinel Columbeanu a mai ”întinerit” cu cel puțin 10 ani, nu fizic, ci sufletește. Pentru ca ”transformarea” să fie completă, la întoarcerea în România, primul drum pe care l-a făcut a fost la frizerie. Fostul soț al Monicăi Gabor chiar a publicat câteva imagini pe rețelele de socializare cu noua schimbare de look. Concentrat să dea bine pe cameră, fostul milionar s-a pozat alături de cel care s-a ocupat de împrospătarea înfățișării sale. Bărbierit, ras, tuns și frezat, Irinel nu avea cum să nu imortalizeze acest moment.

Cu sufletul la gură și cu un dor imens, Irinel Columbeanu și-a văzut visul devenit realitate și a reușit să ajungă în SUA. Costurile deplasării au fost suportate de către iubitul Monicăi Gabor, Mr. Pink, (aproximativ 10.000 de dolari). Fostul milionar și-a revăzut fiica după 5 ani și recunoaște că a rămas impresionat de cât de schimbată este Irinuca, atât fizic, dar și emoțional.

„A avut loc (n.r. – întâlnirea cu Irina) în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie. Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Antena Stars.