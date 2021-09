Cum arată Lino Golden după operațiile suferite din cauza kilogramelor pierdute „Sunt mândru de mine că am dat 30 kg jos”

Lino Golden le-a arătat fanilor săi cicatricile de la operațiile suferite în urma pierderi celor 30 de kilograme. Cântărețul s-a confruntat cu mai multe problem din punct de vedere esthetic după ce a slăbit considerabil.

”Aproape 1 an de la operatie 💗 si ma simt mai sigur pe mine ca niciodata. 🔥🔥🔥

toata lumea ma intreaba de cicatrici…😑

nu imi este rusine de ele,sunt mandru de mine ca am dat 30 kg jos singur alergand in parc zi de zi si schimbandu-mi stilul de viata. 😆 SA CREDETI MEREU IN VOI SI SA NU VA FIE RUSINE DE CUM ARATATI!”, a scris Lino pe Instagram.

Artistul cântărea peste 100 de kilograme pe când era un adolescent și a avut nevoie de multă determinare pentru a slăbi. Chiar dacă procesul a fost extrem de greu, nu s-a lăsat, iar transformarea este radicală.

„Primul lucru pe care am început să îl fac a fost acela de a alerga în parc, însă după două minute mi s-a făcut rău şi eram pe punctul de a chema ambulanţa. Atât dieta pe care o ţineam, cât şi sportul intens m-au ajutat să slăbesc foarte mult. După prima lună, diferenţa s-a văzut, atât în oglindă, cât şi pe cântar; am reuşit să slăbesc 10 kilograme. În trei luni de zile am slăbit 30 de kilograme”, declarat Lino Golden.

„S-a râs de mine când eram gras”

Ambiția lui Lino a dat roade și acum a ajuns la rezultatul dorit. Însă pentru că procesul de slăbire a fost unul rapid, pierzând 30 de kilograme în trei luni s-a ales cu un exces de piele nu foarte estetic. Așa că în urmă cu doar câteva luni, artistul a făcut următorul pas în transformarea sa.

Lino a ales să se opereze pentru a scăpa de excesul de piele pe care-l avea sub pectorali în urma slăbirii bruște prin care a trecut.

„Am trecut prin multe lucruri ca să ajung aici. S-a râs de mine când eram gras, am slăbit 30 de kg, am rămas cu exces de piele pentru ca am slăbit prea repede așa că am avut nevoie de aceasta operație pentru mine în primul rând.

Nu vă lăsați afectați de oamenii care vă judecă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ambiție”, le-a spus Lino fanilor, imediat după operație.