Cum arăta Loredana Chivu înainte să fie atinsă de bisturiu! CANCAN.RO a intrat în posesia unor fotografii de „colecție” cu fosta asistentă TV

Loredana Chivu: ”Prima operație la sâni mi-am dorit-o pentru că eram complexată”

Focoasa Loredana Chivu și-a schimbat silicoanele de trei ori până în prezent. În afară de aceste intervenții chirurgicale, blondina și-a făcut rinoplastie, injectându-și și buzele, dar și posteriorul, care i-a dat atât de multe bătăi de cap.

“ Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa.

Câte operații estetice are Loredana Chivu/ Sursă foto: Instagram.com

Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine.

La fund nu am operație, sunt niște injecții. Ești puțin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă voiam mai mare trebuia să fac exerciții la sală care îmi măreau și picioarele și n-am vrut asta”, a declarat Loredana Chivu în emisiunea“Agenția VIP”.

