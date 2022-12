Cum arată Maria Popovici fără machiaj. Jurata de la iUmor și-a surprins fanii

Maria Popovici este o tânără ambițioasă și amuzantă care a reușit să cucerească publicul cu talentul său. Atunci când apare pe scenă sau pe micile ecrane, tânăra este întotdeauna aranjată și reușește să atragă toate privirile. Cu toate acestea, vedeta de la Antena 1 se afișează și nemachiată, fără niciun filtru. Mai mult, ea îi îndeamnă pe cei care o urmăresc să aibă un stil de viață sănătos, pentru că, acest lucru a schimbat-o total!

Maria Popovici, jurata de la Stand-Up Revolution este foarte activă în mediul online, acolo unde a reușit să adune de-a lungul timpului o comunitate uriașă de oameni. Tânăra obișnuiește să împărtășească diferite momente din viața sa cu cei care o urmăresc, iar fanii au apreciat-o pentru sinceritatea de care a dat mereu dovadă.

Recent, vedeta s-a afișat nemachiată, iar fanii au apreciat-o pentru a acest lucru. Ea promovează un stil de viață sănătos, pentru că a mărturisit în repetate rânduri că sportul și alimentația au transformat-o. Vedeta a povestit că aleargă de dimineață și este cât mai activă pe parcursul unei zile. Totodată, încearcă să aibă un meniu cât mai variat, însă are grijă la cantitatea pe care o mănâncă, pentru a se menține în formă.

De asemenea, Maria Popovici apelează și la mici trucuri pentru a arăta atât de bine. Comedianta îi oferă tenului multă atenție, dovadă că arată bine și fără strop de machiaj pe față.

Maria Popovici s-a căsătorit cu Alexandru Minculescu în 2018

Maria Popovici și Alexandru Minculescu s-au căsătorit civil în toamna lui 2018, iar ceremonia a avut loc în casa părinţilor, unde totul a fost pregătit: s-a amenajat masa cu tricolorul, alături de ofiţerul de stare civilă. La scurt timp după ce a devenit soția lui Mincu, așa cum este cunoscut comendiantul, vedeta a scris pe rețelele de socializare: “Gata, fetele. S-a rezolvat. Mulţumim Sectorul 6 pentru oficierea specială acasă la părinţi”. Logodna a avut loc în același an, dar în primăvară.

Câştigătoarea sezonului doi de la “iUmor” s-a căsătorit religios cu partenerul ei de viaţă în iunie 2019.

“E la fel ca viața de femeie nemăritată, pentru că noi locuim împreună de șase ani, iar de nouă suntem un cuplu. Vezi ce repede am răspuns? Dacă îl întrebai pe el, ar fi spus: demult! Mi se pare interesant, tot găsesc motive să folosesc cuvântul «soțul»: «Sunt cu soțul meu, mă așteaptă soțul meu, să vorbesc și cu soțul meu» etc. Sunt căsătorită de prea puțin timp și nu îmi dau seama ce înseamnă să mai fii căsătorit în ziua de azi în plus față de o relație serioasă.

Grea! Într-un fel e bine că ne susținem și ne înțelegem. Dacă unul vine supărat acasă după un show, celălalt îl înțelege. Știi cum e: îl înțelegi pe cel de lângă tine, dar nu-l înțelegi 100% dacă nu ești în pielea lui, dar în cazul nostru, când avem o problemă unul sau altul, ne înțelegem 100%. Dar viața cu un stand-up comediant mai implică și alte chestii, noi ne-am obișnuit să facem niște glume exagerate între noi, iar oamenii nu-și dau seama că glumim uneori sau glumele noastre sunt prea mult pentru unii. De exemplu, mergem la mama acasă și glumim iar ea ne zice să nu ne mai certăm. În plus, intervine uneori și un fel de competiție. Nu în sensul rău. Dar dacă-l văd pe el că face mai bine ca mine într-o seară, mă uit la show și-mi zic: «Vreau și eu să fac așa, mă simt prost că nu am făcut și eu așa»”, a declarat vedeta în cadrul unui interviu oferit pentru publicația Unica.ro.