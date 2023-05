Cum arată Mirona, fiica lui Miron Cozma. Tânara a moștenit una dintre pasiunile tatălui său

Mirona Cozma, fiica fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, este o persoană discretă care nu preferă să stea în atenția publicului. Puțină lume știe cum arată și ce face tânăra, în prezent.

Miron Cozma, fost lider sindical și activist politic român, a jucat un rol important în mișcarea minerilor din Valea Jiului în anii ’90. La vremea respectivă, fostul lider era în atenția publică, mai ales datorită faptului că a fost vocal și nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume. De asemenea, Cozma a fost arestat și condamnat la închisoare pentru implicarea sa în revoltele minerilor din 1991 și 1999.

Însă, pe cât de vocal a fost de-a lungul aparițiilor sale publice, pe atât de discret a fost cu privire la familia lui, despre care nu s-au aflat atât de multe detalii.

Cum arată fiica lui Miron Cozma și cu ce se ocupă

Miron Cozma a fost căsătorit de două ori. Prima dată cu Dana, care i-a fost soție timp de 21 ani. În anul 1999 însă, cei doi au ales să divorțeze. Cozma a avut doi copii din prima sa căsătorie: un fiu, pe nume Dan, în vârstă de 42 de ani și o fiică numită Mirona, în vârstă de 30 de ani.

Mirona este o persoană discretă și nu are o prezență publică atât de mare ca tatăl ei. Tânăra a studiat Finanțe și Bănci la Universitatea din Timișoara și a moștenit pasiunea tatălui său pentru scrierea de texte literare. Mirona a câștigat primul loc într-un concurs de jurnalism în România, despre care tatăl său a vorbit cu mândrie. Tânăra are un cerc restrâns de prieteni și evită să petreacă timp pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, ea este cunoscută pentru frumusețea sa și pentru carisma ei aparte, despre care tatăl său a vorbit în cadrul unui interviu, în urmă cu mulți.

„Să vă imaginaţi în 1999, când eu mergeam la închisoare, fiica mea avea cinci ani, iar la momentul când am ieşit din închisoare ea avea 16 ani.

Dacă nu reuşeam să o văd aşa de vreo trei-patru ori în viaţa aia tristă, poate nici nu o cunoşteam când ieşeam afară şi vreau să vă spun că mă mândresc cu ei, cu amândoi, pentru că mai am şi un băiat.

Pot să consider că nu am făcut greșeli ca tată. Pe fiul meu l-am ajutat toată viața, pe fiica mea la fel. Chiar și de acolo, din închisoare, atât cât am putut.

Fiica mea este de o modestie rară, eu îi spun că este o tocilară, pentru că la mine în familie a fost o întrecere cine mă bate la media de la facultate. Eu am luat 9,66. Ea m-a bătut și a luat 10”, spunea Miron Cozma, în urmă cu ceva timp, notează România TV.

