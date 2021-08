Cum arată monstrul din Austria, care și-a închis fiica în subsolul casei și a violat-o timp de 24 de ani, făcându-i 7 copii

Au trecut 13 ani de când Elisabeth Fritzl a reușit să iasă din „ghearele” propriului tată, carea ținut-o captivă timp de 24 de ani în temnița casei lor. Bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viață în anul 2009.

În primii nouă ani ai captivităţii, Josef Fritzl nu a vorbit niciodată cu fiica lui. Cobora în pivniţa de trei ori pe săptămână şi o viola, însă.

Austriacul şi-a închis fiica pe când aceasta avea numai 18 ani. Biata femeie nu a putut să se ridice niciodata în picioare: încăperea devenită “celula” sa nu avea mai mult de 1,5 metri înălţime.

Elisabeth Fritzl a născut primul copil după patru ani, pe o saltea murdară, însoţită numai de un ghid de naştere, o pereche de foarfeci murdare şi câteva scutece.

Fritzl ar putea fi eliberat din închisoare în 2023, dacă o să reuşească să demonstreze că nu mai reprezintă un pericol pentru societate.

Cand fiica lui Elisabeth avea doar 11 ani a violat-o pentru prima data. Cinci ani mai tarziu, copila a incercat sa fuga de acasa, insa planul ei a esuat. Nu avea sa se dea batuta. Asa ca in vara anului 1984, cand implinise varsta de 18 ani, adolescenta s-a gandit sa fuga in orasul Linz si sa se angajeze acolo ca ospatar. Se gandea ca o scape in sfarsit si sa isi traiasca viata asa cum faceau si alti tineri de varsta ei. Insa, cel care i-a dat viata isi facuse si el un plan. Unul diabolic. Atat de groaznic, incat avea sa o distruga pe Elisabeth.

A drogat-o și a legat-o n cătușe

Intr-o zi i-a spus ca vrea sa il ajute sa coboare o usa in pivnita casei. Si, asa cum ati intuit deja, acesta era inceputul terorii la care si-a supus fiica. Chinurile ei au durat 8.516 zile, adica 25 de ani, in care violurile erau la ordinea zilei. Odata ce au ajuns in pivnita, Fritzl a drogat-o pe fata si a legat-o cu catuse de un lant de 1,5 metri. A tinut-o asa pana in 2004.

In 1978, Fritzl a inceput sa sape in pivnita, chipurile sa isi construiasca un buncar. Insa nu si-a facut nici un buncar, ci o celula cu ziduri de otel si cu o usa din beton ce cantarea un sfert de tona. In aceasta inchisoare a trait Elisabeth si a ramas gravida cu tatal ei de opt ori. Pe masura ce copiii veneau pe lume, si celula se marea. Elisabeth fiind obligata sa munceasca la constructia inchisorii de metal, iar ca rasplata, Fritzl o viola in camerele noi si nu in fata copiilor.

Desigur ca oamenii se intrebau unde este fata… Dar povestea pe care o inventase “monstrul cu chip de tata” era destul de convingatoare: “fiica mea a fugit de acasa sa adere la un cult pagan”. Inginer electronist de profesie, Josef Fritzl a instalat la fiecare usa de celula un sistem de inchidere electric, iar usa principal era protejata si cu un cod secret introdus cu o telecomanda. Dotase “inchisoarea de sub casa” cu sistem video, televizor, frigider, masina de spalat si baie utilata complet. Se gandise si la tipetele fiicei sale pe care le-ar fi auzit vecinii, asa ca a izolat fonic toata pivnita.

Prima sarcina a pierdut-o

In 1984, Elisabeth pierde o sarcina in saptamana a zecea. In 1988 se naste primul ei copil, Kerstein. Din aceleasi violuri si incesturi, Stefan vine pe lume in 1990, urmat de Lisa in august 1992.

Culmea, alaturi de sotia lui Rosemarie, Fritzl o adopta pe Lisa, spunand tuturor ca fiica lui denaturata a abandonat-o in mai 1993. Pe data de 26 februarie 1994 se naste Monika. Dupa care biata Elisabeth naste gemeni pe Alexander si Michael in 1996. Moartea il izbeste insa misterios pe ultimul nascut, iar Fritzl ii incinereaza cadavrul in timp ce sotia lui, Rosemarie avea grija de ceilalti copii in casa.

Ultimul copil al lui Josef Fritzl, Felix, s-a nascut in decembrie 2002. Iar intreg calvarul a luat sfarsit pe 19 aprilie 2008, cand Kerstin, primul copil al lui Elisabeth, ajuns la varsta de 19 ani, s-a imbolnavit si a fost dus la spitalul Mostviertel-Amstetten. O saptamana mai tarziu, Elisabeth in varsta de 42 de ani, isi parasea celula pentru prima data din 1984. Avea parul carunt, subnutrita, plina de lovituri si fara dinti in gura. Politistii care au fost chemati la “casa terorii”, s-au ingrozit si nu le venea sa creada ce le povesteste o femeie ce parea de 62 de ani.

Abia pe 14 noiembrie 2008, Fritzl a fost acuzat de moartea fiului sau Michael, cel pe care l-a incinerat in centrala casei. Prima infatisare a procesului a fost in 2009, pe 16 martie. La inceput Fritzl a pledat vinovat doar la patru din cele sase capete de acuzare, insa dupa ce a ascultat marturia celei pe care a terorizat-o timp de 25 de ani, a pledat vinovat la toate capetele de acuzare. A primit inchisoare pe viata pe 19 martie 2009. “Temnita de sub casa lui Fritzl” a fost ulterior umpluta cu ciment, culmea, pentru ca turistii manifestau o deosebita atractie pentru acel loc.

Ceea ce nu v-am spus, este ca “temnita lui Fritzl” era lunga de patru metri si tot atat de lata si inalta de 1,67 metri.

In timp ce isi inghesuia inauntru copiii proveniti din violurile asupra fiicei sale, Fritzl tinea inca o persoana captiva in podul casei. Cine era aceasta persoana? Propria lui mama! O incuiase acolo inca din 1959.

Jurnaliştii de la The Mirror au primit acces în casa austriacului şi au făcut o serie de fotografii. În imagini se vede “celulă” în care individul şi-a torturat şi abuzat fiica timp de 24 de ani.