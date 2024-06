Cum arată monumentul de la locul de veci al lui Gabi Stângău! Diana, soția artistului, l-a ridicat în memoria lui: ”Am pregătit ceva spectaculos”

Gabi Stângău a plecat la ceruri în luna februarie a acestui an, iar soția sa este în continuare copleșită de durere. Deși mama artistului a sugerat că nora ei l-ar fi uitat pe acesta, Diana Berințan postează foarte des fotografii de la mormânt. Mai mult decât atât, tânăra a anunțat că a ridicat un monument în memoria partenerul său și că pregătește încă ceva spectaculos pentru el.

Gabi Stângău, un celebru violonist din Maramureș, a murit la doar 32 de ani. Artistul și-a găsit sfârșitul, în urmă cu trei luni, după ce a pierdut controlul ATV-ului pe care îl conducea. Acesta a pătruns într-un șanț și s-a oprit în gardul metalic al unui imobil. Tragedia a adus multă durere atât în sufletul soției sale.

În urmă cu doar câteva zile, Diana Bernițan a publicat în mediul online mai multe imagini de la mormântul lui Gabi Stângău. Soția violonistului a mărturisit că a ridicat în memoria lui un monument funerar impresionant, cu sprijinul părinților săi. De asemenea, ea a explicat că pregătește ceva și mai spectaculos.

„Dragul meu soț, un ultim lucru (fizic) pe care am putut să-l mai facem pentru tine și pentru noi doi, pentru a fi împreună pentru totdeauna, a fost acest mormânt, la care astăzi am finalizat lucrările împreună cu părinții mei dragi, fără de care nu puteam să duc la bun sfârșit această acțiune, iar pe această cale doresc să le mulțumesc din inimă pentru tot sprijinul pe care mi-l oferă, în această grea încercare pe care am primit-o (…) Pe lângă monumentul la fel de impresionant care va fi montat curând, am pregătit și ceva mai spectaculos, așa cum știm cu toții că îi plăcea lui Gabi să facă lucrurile în general.”, a scris Diana Berințan, pe Facebook.