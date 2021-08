Carmen Tănase a luat o decizie radicală, din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta și-a vândut tot ce avea în Capitală și s-a mutat departe de agitația urbană, în speranța că va găsi un aer mai curat și liniște.

În pandemie, actrița Carmen Tănase a luat decizia de a vinde proprietățile pe care le avea în Capitală și apoi s-a mutat la țară, la aproximativ o oră și jumătate distanță, departe de agitația urbană și de aerul, uneori, irespirabil. Actrița și-a amenajat locuința după bunul plac: în față are gazon, chiar și un loc în care să se relaxeze, cu o masă și scaune. Mai mult decât atât, Carmen Tănase și-ar dori chiar să își facă și un solar în curte. De asemenea, nu este deloc singură, ci se bucură de prezența pisicilor și câinilor! Atunci când actrița trebuie să se prezinte la un eveniment, aceasta face naveta între zona în care locuiește acum și Capitală.

Carmen Tănase a dorit să scape de „mizeria” din Capitală

Într-un sat de lângă Târgoviște a ales Carmen Tănase să „evadeze” de aerul irespirabil din București, dar și de toate problemele cu care se confrunta. Marea actriță și-a vândut tot ce avea în Capitală și s-a retras lângă mama ei, care-i conferă mult echilibru, dar și lângă Tudor, fiul ei, care s-a întors în țară.

” Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la…țară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit” , a declarat actrița pentru impact.ro.

