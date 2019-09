Cum arată Ramona Bădescu în ultima lună de sarcină: ”Vom avea un băieţel”

La 50 de ani, Ramona Bădescu se pregătește să devină mămică, iar emoția care o încearcă în această perioadă este greu de descris în cuvinte. Vedeta este însărcinată în luna a noua și spune că va avea un băiețel. Stabilită în Italia, Ramona Bădescu nu uită să mulțumească publicului care a susținut-o și a iubit-o întotdeauna.

Ramona Bădescu nu a dorit, încă, să dezvăluie identitatea partenerului de viață, însă recunoaște că trăiește intens fiecare moment și încearcă să țină viața personală cât mai departe de ochii ”curioșilor”.

“Într-un mod egoist am vrut să petrec această perioadă mult aşteptată din viaţa mea cât mai intim, cât mai privat, aşa cum merită acest moment. Mi-am dedicat fiecare clipă, fiecare minut, noii bătăi de inimă pe care o simţeam în interiorul meu. Nu am ascuns sarcina, nu asta era intenţia, doar că bineînţeles am dat prioritate acestor momente şi le-am trăit intens. Vom avea un băieţel. Mi-a făcut plăcere întotdeauna să împărtăşesc cu publicul meu, căruia îi mulţumesc că m-a susţinut şi m-a iubit întotdeauna, momentele de lucru, tot ceea ce am făcut şi lucrurile de care m-am bucurat, dar viaţa privată am ţinut-o întotdeauna mai rezervată. Aşa este felul meu. Sunt superstiţioasă, dar nu într-o măsură în care să-mi conducă viaţa”, a povestit Ramona Bădescu pentru OK!. Din păcate, vedeta nu a vrut să spună cine e tatăl.

”Un om sigur pe el”

Ramona Bădescu îl descrie pe partenerul de viață ca fiind un om sigur pe el, cu o personalitate puternică, și își aduce aminte că prima întâlnire cu acesta a fost… un eșec.

”Ne-am cunoscut în cadrul unui eveniment desfăşurat la Roma, iar prima întâlnire a fost dezastruoasă, un eşec, pentru că ţin minte că era vară, el era îmbrăcat într-un costum albastru deschis, care m-a şocat, iar prezenţa şi personalitea lui puternice mi-au lăsat impresia că ar fi un om foarte sigur şi plin de el. Am vorbit atunci, nu mai mult de câteva minute, după care ne-am salutat cordial. Destinul a făcut în aşa fel încât după două zile, în timp ce eram în maşină vorbind cu o prietenă de-a mea la telefon după ce primisem o veste neplăcută, pe partea cealaltă a străzii, într-o altă maşină, să-mi sară în ochi culoarea albastră a unui costum. Era chiar persoana pe care am cunoscut-o la evenimentul respectiv. Am ridicat mâna în semn de salut, el tocmai plecase, dar m-a văzut şi i-a spus şoferului să se întoarcă”, povesteşte Ramona Bădescu.