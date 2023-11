Cum arată românca pentru care marele Michael Schumacher avea o slăbiciune profesională: „M-a ajutat cu multe sfaturi”

Alexandra Marinescu are 24 de ani și se poate lăuda cu faptul că l-a cunoscut pe Michael Schumacher pe vremea când avea doar 13 ani. Olteanca din Craiova este campioană la Formula 4 și are o carieră în lumea curselor. În spatele zâmbetului său șarmant, ascunde, totuși, o dorință neîmplinită: idolul ei nu s-a mai trezit.

Olteanca și-a descoperit pasiunea de când avea 7 ani și l-a văzut pe verișorul ei la o cursă stradală. A transformat horry-ul în carieră, ajungând ca la 13 ani să fie în echipa legendarului pilot de Formula 1. Cu doar două luni înainte de accidentarea care l-a făcut să iasă din viața publică, a fost antrenorul româncei în Campionatul German.

Cum s-a înțeles Alexandra cu Michael Schumacher

Alexandra a rămas cu o amintire fericită din vremea în care idolul său încă era în profesie. Tânăra susține că Michael Schumacher i-a spus, din vremea aceea, că are un real potențial și i-a fost mereu alături. Dat fiind contextul, și-a dorit enorm să-l vadă, din nou, pe pistă, dar dorința sa a rămas neîmplinită:

„Când a venit la mine, am rămas pur şi simplu blocată, nu ştiam cum să reacţionez. După ce am dat mâna, nu îmi venea să mă mai spăl pe mâini. De câte ori ieşeam din pistă, discuta cu mine ce trebuie să schimb ca timpul de concurs să fie mai bun. Mi-a zis că am potenţial imens şi, dacă la anul vom face cu echipa Motorsport un program susţinut de antrenamente, am şanse reale să obţin rezultate importante. Acum aştept ca echipa să ne transmită programul. Sper ca el să revină alături de noi cât mai curând, bine, sănătos. Schumi, revino-ţi!”, spunea tânăra, în urmă cu 8 ani, în cadrul unui interviu.

(CITEȘTE ȘI: Fratele lui Michael Schumacher, dezvăluiri de impact din interiorul familiei pilotului de Formula 1: ”Viața nu e corectă”)

Legătura dintre Alexandra și fiul campionului de Formula 1

Românca nu a aut doar prilejul de a lucra cu legenda în sine, ci și cu fiul său, Micki, cu care a fost colegă de echipă:

„Fiul lui Michael Schumacher, Micki, aleargă în aceeaşi echipă cu mine acum. Ca eu să ajung la echipa lor, a contribuit esenţial recomandarea făcută de tatăl bunei mele prietene şi, totodată, concurente Sophia Floersch, care, de asemenea, alerga în echipa KSM Motorsport”, spunea Alexandra.

(CITEȘTE ȘI: La 10 ani de la tragicul accident suferit de Michael Schumacher, s-a luat o decizie radicală. Cel mai de preț obiect al germanului a fost scos la licitație)