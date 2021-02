Cum arată și ce s-a ales de Miki de la K-Pital, la 19 ani de la destrămarea trupei

Miki de la K-pital s-a retras complet din lumina reflectoarelor, întrerupând cariera sa muzicală. Cu ce se ocupă acum cântăreața?

Cântăreața nu a renunțat complet la cariera muzicală, continuând să cânte, din umbră, fără să mai apară la emisiuni Tv. De ceva timp, însă, cântăreața și-a găsit și o altă pasiune. Ea se axează acum pe un magazine online de bijuterii. Mai precis, Miki confecționeaza manual brățări și accesorii.

Cântăreața în vârstă de 47 de ani este într-o relație de peste 16 ani cu Răzvan Constantinescu, cu care se spune că s-ar fi logodit în urmă cu aproximativ doi ani.

Din punct de vedere fizic, timpul parcă n-ar fi trecut peste Miki. Cântăreața arată la fel de bine ca atunci când a debutat pe scenă. Diferența este nuanța părului. Artista a trecut de la brunet la blond.

Miki de la K-pital nu a renunțat la muzică

În ultimii ani, Miki a preferat să stea departe de evenimentele mondene și emisiunile de televiziune, însă nu a renunțat la activitatea muzicală.

„Nu mai sunt de mult timp la K-Pital. Aşa m-a cunoscut lumea şi chiar îmi pare foarte bine. Eu sunt Miki, aceeaşi. Mi-am schimbat culoarea părului. Acum am trupă live. (…) am făcut o pauză de la monden. Eu din muzică trăiesc, nu aveam cum să stau deoparte. Am fost la petreceri private, nu am mai ieşit public. Cânt şi cover-uri, şi populară, de toate. Am trupă live”, spunea Miki, ex-K-pital la emisiunea ”Xtra Night Show”, de la Antena 1.

„Am avut o pauză mondenă, cum ar veni, și de TV. Dar eu activitate muzicală am avut. Am făcut o pauză pentru că nu prea îmi găseam locul în lumea asta, pe TV, ce se întâmpla, cum se întâmpla. În toată această perioadă am cântat, doar că nu am apărut la televizor. Atâta tot. Mi-a lipsit showbiz-ul”, spunea Miki într-un interviu din urmă cu câțiva ani, la emisiunea moderată de Cătălin Măruță.