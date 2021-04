Cum arată și cu ce se ocupă acum Kitty Cepraga. Actrița luptă contra rasismului

Kitty Cepraga a povestit despre cum este viața ei în pandemie, dar și cu se ocupă acum. Actrița a revenit în țară anul trecut, înainte ca România să intre în stare de urgență, însă urmează să plece din nou în Italia.

Kristina Cepraga a fost invitată la Pro Tv, în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a povestit despre relația pe care o are cu fiica ei Aurora, dar și despre faptul că ar mai vrea un copil.

„Eu am un frate. Mi-ar plăcea să aibă o sora sau un frate. Eu sunt norococoasă, că nu am avut bone în Italia, copilul ăsta a fost tot timpul cuminte. A învățat și limba română pe lângă italiană.”, a spus Kitty Cepraga.

Mai mult decât atât, actrița a mărturisit că are parte de noi proiecte profesionale.

„Acum merg pentru prima dată (n.r. în pandemie) să filmez în Italia. Sunt ocupată în campanii umanitare în Italia care luptă împotriva rasismului. Sunt fericită să fiu producător și în muzică, nu numai în scurtmetrajele mele.”, a spus actrița.

Kitty Cepraga, blocată cu fiica în România de anul trecut

„Noi am venit în primele zile din luna martie în vizită la bunici, pentru două săptămâni, şi iată că a venit toată drama asta mondială peste noi şi lockdown-ul implicit, drept urmare am rămas în România, a fost destul de ciudat. Am fost, totuşi, privilegiate, pentru că am stat la curte, am fost răsfăţate cu mâncăruri minunate în fiecare zi…”, a declarat Kytty Cepraga pentru Ok Magazin vara trecută.

Kitty Cepraga a mărturisit, de asemenea, că nu exclude posibilitatea să se stabilească definitiv în țară.

„Este prima dată în viaţa mea, de când am devenit mamă, când iau în calcul o astfel de posibilitate. Dar nu e simplu, pentru că asta mică s-a născut la Roma, limba ei principală e italiana, la grădiniţă vorbeşte în italiană şi engleză, cu tatăl ei vorbeşte în italiană şi franceză. Româna am neglijat-o, dar nu din snobism, ci pur şi simplu pentru că am considerat că era prea multă informaţie pentru ea. Totuşi, în ultimele patru luni de când suntem în România, a învăţat şi româna. Eu aveam o fobie legată de întoarcerea în România, de teamă că nu ştiam ce să fac cu şcoala copilului, dar iată că acum am depăşit această frică. Dacă găsesc aici o şcoală în care să se simtă ea bine şi înţeleasă, totul e OK.”, a spus aceasta pentru sursa menționată.