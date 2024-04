Cum arată și cu ce se ocupă părinții Ramonei Olaru, de fapt. Asistenta de la Neatza îi ajută cu bani: ”Sunt asumată!”

Ramona Olaru a fost mereu sinceră și nu s-a ferit să vorbească despre viața ei, înainte de celebritate. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a trăit în sărăcie, dar a avut ambiția necesară astfel încât să își depășească singură condiția. De asemenea, ea a dezvăluit și cu ce se ocupă părinții ei.

Ramona Olaru nu a avut o viață tocmai ușoară. De-a lungul timpului, ea a mărturisit că nu familia ei nu avea posibilități financiare. Astfel, a fost nevoită să muncească de la 12 ani la o fermă din orașul natal. Acolo a câștigat primii bani de buzunar. Ulterior, și-a luat viața în piept și a reușit să își construiască o carieră în televiziune. Acum nu mai duce grija zilei de mâine. Din contră, asistenta TV își permite haine de lux și vacanțe exclusiviste. În plus, în anul 2023, a achiziționat și propriul apartament.

În timp ce e a renunțat la viața satului și s-a făcut cunoscută, părinții săi au rămas muncitori. Totuși, Ramona Olaru a dezvăluit că mama și tatăl ei s-au mutat de la ferma unde au locuit în trecut, iar acum se ocupă de gospodărie și de munca la câmp.

Practic era o fermă de animale și muncitorii care își duceau activitatea acolo locuiau lângă, vorbim de 10-15 locuințe. Acolo am locuit o mână de oameni până am făcut eu 20 de ani.”, a povestit asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani în cadrul podcastului moderat de Nasrin Ameri.

Ai mei nu mai locuiesc acolo. S-au dus într-un sat din apropiere. Asta s-a întâmplat atunci când m-am mutat eu în București. Acum vreo 13-14 ani. Am fost să văd ce se mai întâmplă, pentru că totul era în paragină. Ferma unde eu am crescut era în mijlocul câmpului.

Ramona Olaru a dezvăluit că își ajută constant părinții. Ea le trimit constant sume de bani pentru ca ei să poată să se descurce. Asistenta TV se bucură de o situație financiară stabilă și nu a uitat de părinții ei. Mai mult decât atât, a ținut să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru viața pe care o are acum.

„Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și, mai am câte un moment, seara când ajung acasă și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu.

Deși nu am fost așa cu Divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum.”, spunea, în urmă cu ceva timp, Ramona Olaru pentru Unica.ro.