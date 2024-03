Ramona Olaru, mesaj tranșant pentru milionarii Capitalei: ”Sunteți ultimii fraieri”

Ramona Olaru (34 de ani) a ținut să le transmită un mesaj tuturor milionarilor de pe social media. Asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani a răbufnit în platoul matinalului de la Antena 1 și i-a făcut de comandă pe cei care își etalează așa-zisele ”bogății”.

Ramona Olaru a început săptămâna cu nervi. În ediția de luni, 4 martie 2023, a matinalului de la Antena 1, înverșunată din cauza bărbaților care se dau mari milionari pe rețelele de socializare, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani a răbufnit. Mai în glumă, mai în serios, vedeta le-a adresat un mesaj acid ”bogaților” din Capitală.

Ramona Olaru: ”Cu cât ești mai bogat, cu atât devii mai ieftin”

Ramona Olaru a răbufnit și nu a mai putut să suporte ipocrizia oamenilor care vor să pară ceea ce nu sunt în realitate. Din punctul de vedere al asistentei, din această categorie fac parte bărbații care pretind că sunt milionari pe rețelele de socializare, situație de care ”vecina” de la Neața cu Răzvan și Dani nu este deloc străină.

”Eu dacă postez pe Instagram mesaje sau filmulețe triste, nu înseamnă că sufăr. Așa cum nici voi dacă vă postați milionari sau șmecheri nu sunteți. Sunteți ultimii fraieri sau ultimii pârliți. Există acum un paradox financiar pe care greu îl înțeleg, mai ales pe zona de Nord a Capitalei. Cu cât ești mai bogat, cu atât devii mai ieftin. Am gândit-o după ce am fost la unul dintre restaurantele de lux și un milionar s-a descălțat sub masă. Nu a avut nicio problemă”, a spus Ramona Olaru în emisiunea Neața cu Răzvan și Dani de la antena 1.

Pentru că replicile sale sunt deja renumite, la începutul lunii martie, Ramona Olaru a făcut haz de necaz de vârsta pe care urmează să o împlinească anul acesta – 35 de ani.

”Eu vreau să vă zic doar atât, la început de martie: privind către vârsta pe care o voi împlini anul acesta, s-ar putea să nu mai aleg babă de martie, mă aleg pe mine. În ultimul timp, mă culc atât de târziu și mă trezesc atât de devreme încât cred că o să mă întâlnesc într-o zi cu mine dimineața pe hol”, a spus Ramona Olaru.

