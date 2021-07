Anca Badiu, îndrăgita artistă care a făcut parte din trupa Class, s-a retras de mai mulți ani din viața publică. Cântăreața a avut, într-adevăr, și o perioadă nu tocmai roz în care s-a luptat cu depresia și a trecut și printr-o mare suferință când fratele ei, Mircea, a fost găsit mort într-un parc din Spania. Anii au trecut însă, iar cântăreața a reușit să se pună pe picioare, ba, mai mult, lucrează de zor la câteva piese noi, cu care vrea să revină pe piața muzicală. Într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Anca Badiu a dezvăluit că una dintre melodii îi este dedicată fratelui său.

Ce face Anca Badiu acum?

Reporter: Anca, ce faci, cum ești? Bine, sănătoasă? Esti o prezență destul de rară la evenimente, emisiuni, însă cât de cât activă pe social media.

Anca Badiu: Sunt o persoană mai discretă. Nu sunt pentru evenimentele mondene unde este multă lume. Agitația și lumea multă mă scot din zona mea de confort, însă asta nu înseamnă că n-am o viață socială. În general, prefer să mă întâlnesc cu prietenii mei, la o terasă mai retrasă.

Reporter: La ce lucrezi în prezent? Ce proiecte ai?

Anca Badiu: Am lucrat, am făcut câteva piese… cu pandemia a fost mai greu.. na! Am și piesa pe care trebuia să o scot în memoria lui Mircea (fratele artistei, care a murit în Spania, în urmă cu câțiva ani – n.r.) și n-am reușit. Am lucrat cu Bogdan, e un dulce, el mă așteaptă acolo oricând cu piesa. O modificăm, au trecut câțiva ani… mai schimbam una-alta la ea. Mai am câteva piese, însă împreună cu casa mea de discuri voi hotărî ce single voi scoate până la urmă.

Reporter: Cum ești cu dieta? Ai mai slăbit? Țineai, la un moment dat, o dietă destul de drastică… Mâncai până în ora 15.00 și apoi nimic. Acum urmezi vreo dietă?

Anca Badiu: Încerc să respect un regim de viață sănătos, echilibrat. Dietă echilibrată, fac sport, mă odihnesc. A fost un an mai greu… perioada asta cu pandemia… mi-a lipsit sala… tuturor le-a lipsit. Dar mai ales că mi-a lipsit muntele și n-am putut să merg.

Sufletele pe care le iubește necondiționat

Reporter: Ce face cățelușul Bijou? Cum este? La un moment dat ai mers cu el la doctor. E bine?

Anca Badiu: ”Bijoulina” mea este bine, mulțumesc Domnului. Pe 22 iulie împlinește 13 ani și suntem nedespărțite, ca întotdeauna. Are o garderobă destul de mare. Dar știți cum e la început, când îți iei un cățelus, vrei să-i cumperi tot felul de lucruri, de hăinuțe, rochițe, accesorii, ca la bebeluși. Însă în timp, eu am realizat că este bine pentru ea, de fapt pentru orice cățeluș, să fie liber, nu să le pui accesorii. Sunt niște suflete de care trebuie să avem grijă și să-i iubim cum ne iubesc ei, necondiționat.

Deci fără prea multe hăinuțe și accesorii. Doar când este nevoie, atunci când este frig afară, de exemplu.

Am primit un cadou foarte frumos de la artistul Nicola Darco pe care l-am cunoscut la un vernisaj și ulterior mi-a devenit amic. A realizat… o poză care are un efect retro, vintage. Cu mine și Bijou. Este o lucrare deosebită.

Reporter: Înțeleg că ți-ai mai luat un cățeluș…

Anca Badiu: Milo este cântărețul familiei. L-am adoptat de la o fată pentru Bijou. Am zis să aibă și ea o companie. Și, bineînțeles, că el a ales-o pe nepoata-mea. E înnebunit după ea, o soarbe din priviri, e numai după ea. Și cântă! E foarte vesel, are nevoie de foarte multă dragoste, el nu a avut o viață foarte frumoasă la cine a stat. Prietenul fetei de la care l-am luat, am înțeles că nu-l prea scotea pe afară și îi dădea să mănânce orice. Noi i-am facut analizele, l-am pus la dietă că era puțin mai plinuț și avea niște probleme. Este fericit cu toată lumea! Îl plimbăm peste tot, îl iubim foarte mult. Milo are 3 anișori.

Anca Badiu: „Pe mine nu m-a afectat în mod deosebit pandemia”

Reporter: Cum stai pe plan sentimental? Ți-ai găsit jumătatea?

Anca Badiu: Nu am nimic de anunțat oficial.

Reporter: Mai ții legătura cu foștii colegi din trupa Class?

Anca Badiu: Ne mai dăm like-uri la postările de pe Facebook, cam atât.

Reporter: Te-a afectat pamdemia în vreun fel? Ai descoperit ceva la tine? Te-a schimbat în vreun fel pandemia?

Anca Badiu: La început am fost cam sceptică, dar bunul meu simț mi-a spus că trebuie să respect niște reguli de igienă. Eu oricum le respectam și înainte, eu sunt cam maniacă cu curățenia și cu toate astea. Sper că am depășit perioada critică. Pe mine nu m-a afectat în mod deosebit, practic nu m-a schimbat cu nimic, pentru că mie îmi place să petrec oricum foarte mult timp în casă. Lucrez și compun de acasă. Sunt mai de casă, ca să zic așa. Într-adevăr, singurul lucru care mi-a lipsit a fost muntele când nu aveam voie să mergem, să ne plimbăm.

Reporter: L-ai mai visat pe fratele tău?

Anca Badiu: Îl visez des. Mă gândesc permanent la el și va rămâne în sufletul meu forever.

