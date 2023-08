Cum arată tatăl lui Mihai Bendeac. Seamănă ca două picături de apă. Imagine rară

Pe data de 4 august, Mihai Bendeac și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu imagini cu tatăl lui. Chiar dacă o țară întreaga îl știe pe actor, puțini au habar cum arată Dănuț Bendeac.

Actorul de 40 de ani are un tată de 63 de ani care a stat departe de lumina reflectoarelor. Din umbră, el a avut grijă ca fiii săi, Mihai și Andrei Bendeac (22 de ani) să aibă tot ce au nevoie. Chiar în urmă cu un an, fostul jurat de la iUmor mărturisea că până la 38 de ani, Dănuț Bendeac a fost cel care i-a gestionat finanțele:

„Până la 38 de ani nu am plătit nimic, nu am plătit nicio factură. Eu dau, toți banii ăia se duc acolo, într-un cont de-al meu. Tata de acolo plătește tot. Eu nu știu câți bani am, am un cont pe care îmi bagă el bani din când în când”. Tatăl lui Mihai Bendeac, Dănuț / Sursă foto: Instagram

Părinții actorului sunt căsătoriți de 39 de ani și se iubesc de mai bine de patru decenii. Actorul s-a născut chiar în anul în care cei care l-au adus pe lume au făcut nunta, 1983.

(CITEȘTE ȘI: Mihai Bendeac detonează bomba despre plecarea la Pro TV! Actorul a dezvăluit totul: „Aș putea, dar nu mai am chef să…”)

Cu ce se ocupă tatăl lui Mihai Bendeac

În urmă cu mai bine de un deceniu, Emilia Bendeac și-a deschis propriul cabinet stomatologic în sectorul 2, al Capitalei. Mama sa, asistentă fiind, l-a integrat și pe tatăl artistului în afacere. În plus, din ce au reușit să strângă de-a lungul timpului, cei doi au cumpărat și două apartamente pe care le-au închiriat.

„Din bani, de-a lungul timpului, maică-mea are un cabinet stomatologic, care, atenție, să nu te gândești că este o clinică. Este într-un apartament de două camere, de trei, pardon. Și avem două apartamente în chirie. Este un medic acolo, Anca Pintea, care are și cabinetul ei, dar lucrează și pentru cabinetul mamei mele și este medicul meu de ani și ani.

Pe Bulevardul Chișinău este cabinetul, și mama, săraca, a albit de cât timp există cabinetul respectiv pentru că ea întotdeauna a trăit cu această chestie în minte: ‘Doamne, dacă se întâmplă vreodată ceva aici, toată lumea o să știe că sunt mama lui Mihai. Cât a muncit copilul ăsta toată viața să îi stric eu imaginea’. Maică-mea sună pacienții seara, înainte să se culce. E foarte, foarte tare”, a dezvăluit Mihai Bendeac în podcast-ul lui Cătălin Măruță, în urmă cu un an.

(CITEȘTE ȘI: Mihai Bendeac, declarație publică de iubire pentru Ilona Brezoianu de ziua ei: „Trebuie să admit”)