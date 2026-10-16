Cum arată Tesla Roadster, mașina care se desprinde de sol. Cât costă bolidul care sfidează gravitația

Cum arată Tesla Roadster, mașina care se desprinde de sol. Cât costă bolidul care sfidează gravitația
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Tesla
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Tesla se pregătește să readucă în prim-plan unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale: noua generație Roadster, un automobil sport electric care promite performanțe ieșite din comun și tehnologii desprinse parcă din filmele SF. Modelul, prezentat inițial sub forma unui prototip în urmă cu aproape un deceniu, urmează să fie dezvăluit într-o versiune reproiectată, după ani întregi de amânări și promisiuni care au ținut pasionații de automobile în suspans.

Noul Roadster nu este un simplu model sport, ci un proiect prin care compania condusă de Elon Musk încearcă să demonstreze până unde poate ajunge tehnologia electrică. Accelerația extremă, autonomia impresionantă și posibilitatea integrării unor sisteme inspirate din industria aerospațială au transformat mașina într-unul dintre cele mai discutate proiecte ale producătorului american.

Cum arată Tesla Roadster, mașina care se desprinde de sol

Prototipul prezentat în 2017 a atras imediat atenția prin designul său sportiv, proporțiile agresive și performanțele anunțate. Roadster a fost conceput ca un automobil cu patru locuri, destinat celor care își doresc un vehicul exclusivist, dar și tehnologii de ultimă generație.

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Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici anunțate pentru model este accelerația de la zero la aproximativ 100 de kilometri pe oră în mai puțin de o secundă. Dacă această performanță va fi confirmată în configurația finală de serie și în condiții reale de utilizare, Roadster ar putea deveni unul dintre cele mai rapide automobile de producție din lume în ceea ce privește accelerația.

Un alt obiectiv anunțat încă de la prezentarea inițială este o autonomie de aproximativ 1.000 de kilometri cu o singură încărcare. O asemenea distanță ar reprezenta un avantaj important în segmentul mașinilor electrice de înaltă performanță, în care puterea și viteza sunt adesea însoțite de un consum ridicat de energie.

Tesla/foto: TikTok

Cât costă Tesla Roadster

Prețul este unul dintre cele mai importante subiecte pentru cei interesați de bolidul electric. În 2017, când Tesla a prezentat prototipul noii generații, automobilul avea un preț de pornire anunțat de aproximativ 200.000 de dolari. În estimările și discuțiile despre lansarea planificată pentru 2020, modelul era asociat și cu un preț de aproximativ 200.000 de euro.

Livrările ar fi trebuit să înceapă în 2020, însă calendarul inițial nu a fost respectat, iar proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Între timp, Tesla nu a comunicat un preț final actualizat care să confirme cât va costa versiunea de serie și nici suma exactă pe care cumpărătorii ar trebui să o plătească pentru toate configurațiile disponibile.

Prin urmare, valoarea de 200.000 de euro trebuie privită ca un reper vehiculat în perioada planificării inițiale, nu ca un preț oficial confirmat pentru lansarea actuală. Având în vedere timpul trecut, modificările posibile ale proiectului și poziționarea mașinii în segmentul automobilelor sport exclusiviste, este plauzibil ca prețul final să fie semnificativ mai mare.

@businessblurb The Tesla Roadster *literally* does a flying kickflip over the entire Tesla fleet Elon Musk: „I’ve seen a lot of things, but I’ve never seen that before” „We call that the kickflip.” #elonmusk #spacex #tesla #car #future ♬ original sound – Business Blurb

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