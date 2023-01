Cum arată un diavol tasmanian, de fapt. O gospodină a găsit unul sub pat. Inițial, crezuse că este un cățel de jucărie

Diavolul tasmanian și-a câștigat simpatia copiilor din întreaga lume, în seria desenelor animate Looney Tunes. Puțini sunt cei care știu, de fapt, cum arată acest animal în viața reală. O gospodină a găsit unul sub pat și a crezut că este o jucărie.

O femie a avut parte de o sperietură soră cu moartea. Când credea că a dat peste o jucărie de a câinelui ei, aceasta a descoperit că, de fapt, este un animal viu, mai exact un diavol tasmanian.

”Inițial am crezut că este o jucărie a câinelui meu. M-am întins după ea și în momentul respectiv a intrat sub canapea. Am tras cea mai mare spaimă din viața mea. Dar, ca să fiu sinceră, cred că bietul animal era mai mult îngrozit de noi.

Diavolul a trecut prin gardul din spatele lui Gecko (câinele familiei) și a intrat pe ușa pe care o lăsăm deschisă pentru ea,”, a declarat femeia pentru ABC News.

Diavolii tasmanieni, contrar a ceea ce ați putea crede, sunt cunoscuți pentru că sunt deosebit de agresivi, dar, de fapt, sunt destul de timizi. Cu toate acestea, dacă sunt speriați sau prinși în capcană, ar putea mușca.

Rareori intră în casele oamenilor, dar în această perioadă a anului nu este ceva anormal deoarece diavolii tineri vor veni în zonele urbane în căutare de hrană, apă și pentru a învăța cum să supraviețuiască după ce nu vor mai depinde de părinții lor.

În acest caz, există un final fericit, deoarece diavolul părea bine când a plecat și nimeni din casă nu a fost mușcat.