Cum arată vila de peste 200.000 de euro a Oanei Zăvoranu: „Ai senzația că intri la Versailles”

Oana Zăvoranu locuiește într-o vilă demnă de o super divă. Înconjurată de pietre Swarovski și oglinzi luxuriante, „Querida” se mândrește cu un design special al casei sale. Pentru a trăi pe picior mare, a investit peste 200.000 de euro.

Vila Oanei Zăvoranu din București poate fi un reper de lux și opulență. Printre obiectele care atrag cel mai mult atenția celor care îi calcă pragul se numără oglinzile numeroase și vasul de toaletă dotat cu luminițe colorate. Bruneta și-a dorit să implementeze un design unic, iar rezultatul este unul spectaculos. Chiar dacă a scos mulți bani din buzunar pentru a-și pune în practică ideile, este fericită de felul în care arată acum locuința sa.

Citește și: OANA ZĂVORANU NU-L IARTĂ PE MILIARDARUL DAN PETRESCU, MORT ÎNTR-UN ACCIDENT AVIATIC. “M-A UMILIT ȘI A CRĂPAT CA UN CÂINE, CU TOATĂ FAMILIA!”

Oana Zăvoranu a investit peste 200.000 de mii de euro pentru renovarea casei, însă pare că a meritat fiecare ban. Vila este extrem de luxoasă, iar „Querida” spune că o reprezintă. Mai mult decât atât, a povestit că a făcut multe sacrificii pentru această locuință pe care o are din anul 2017.

„Întotdeauna am considerat că o casă frumoasă, elegantă și luxoasă te reprezintă… adică spune imediat cine ești! Eu casa asta o am din anul 2007, după ce am dat tot ce aveam ca să fie a mea, pentru că am iubit-o și am considerat că mă reprezintă.

Nu moartele de foame care au colecții de parfumuri, extensii de păr, peruci, pantofi de dansat la bară cu platformă de 30 cm și toc de 20 sau genți fake sunt «șmekere». Nu, nu sunt «șmekere» și nu vor fi niciodată, că ele stau în chirie și au capacul crăpat la wc, dar se dau mari vedete.

Șmecheria adevărată începe de la o casă frumoasă… abia după se cumpără o mașină sau rujuri. Iar parfumurile alea de le arătați voi pe la TV, «scumpe și originale»… și alea sunt la fel de ieftine și fake, ca și voi! Ați înțeles?”, a scris vedeta pe Facebook, în urmă cu mai mult timp.