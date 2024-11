Cum arătau Mihai Morar și soția lui în urmă cu 19 ani, atunci când s-au cunoscut și s-au îndrăgostit. Fanii au rămas muți de uimire!

Mihai Morar și Gabriela, partenera sa, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi au în spate o relație ce durează de mai bine de 18 ani și sunt cât se poate de fericiți împreună. Încă de când a văzut-o prima dată, bărbatul a știu că ea este alesa, iar după doar două luni de relație a cerut-o în căsătorie. Recent, Mihai Morar și-a surprins fanii din mediul online cu câteva fotografii din vremea tinereții, când numai ce o cunoscuse pe soția sa. Cum arătau cei doi atunci?

În anul 2006, Gabriela și Mihai Morar se întâlneau pentru prima dată. La acea vreme, fiecare era într-o altă relație, însă au pus rapid punct acelor povești, iar după ce au devenit liberi au decis să își acorde o șansă. În cazul lor a fost vorba despre dragoste la prima vedere, iar după doar două luni de relație, vedeta s-a așezat în genunchi și a pus marea întrebare. Cum arătau cei doi la acea vreme?

Așa cum spuneam, Gabriela și Mihai Morar trăiesc de ani de zile o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi și-au construit o familie frumoasă și au trei fete împreună. Aceștia nu ezită să își exprime iubirea unul pentru altul, iar asta a făcut recent prezentatorul TV. Cu ocazia zile de naștere a partenerei sale, acesta i-a făcut o urare specială în mediul online, pe care a însoțit-o de câteva fotografii de la începutul relației. Fanii au fost surprinși să îi vadă pe cei doi așa și s-au grăbit să aprecieze postarea.

Deși au trecut numeroși ani peste ei, Mihai Morar și Gabriela se iubesc la fel de intens ca în prima zi. Cei doi s-au cunoscut la radioul unde lucrau, iar din prima secundă prezentatorul TV a știut că a găsit femeia perfectă pentru el, iar marea provocare a fost să aștepte două luni, până la ziua ei de naștere, pentru a o cere de soție.

„Am studiat-o din umbră și i-am făcut povestea. La început, fiecare era implicat într-o altă relație, dar s-a întâmplat ca în același timp să se rupă ambele relații. Eu, trezindu-mă singur, văzând că și ea este singură, am decis să fim împreună.

Eram colegi la radio, ne știam deja, deci cumva ne știam, dar nu ne cunoșteam. Am știut, cred, de la prima întâlnire că vreau să fiu cu ea, doar că am așteptat ziua ei ca s-o cer în căsătorie. Deci, de la prima întâlnire, care a fost la începutul lui septembrie, la un concert, țin minte… De fapt, aia cred că e prima fotografie cu noi împreună. La un concert pe care-l făcuse radioul la care lucram atunci, în Parcul Tineretului, de atunci am rămas împreună. Deci cred că de atunci am știut, doar că am așteptat până în noiembrie, când e ziua ei, ca să o cer în căsătorie. Nu puteam să o cer de ziua mea, să fiu egoist, ziua mea e în octombrie”, declara Mihai Morar, în urmă cu ceva timp.