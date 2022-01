Cum arătau Tavi Clonda și Gabriela Cristea la începutul relației, în urmă cu 8 ani

Au trecut aproximativ 9 ani de când Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează un cuplu. Cei doi s-au cunoscut în anul 2013 pe platoul de filmare al emisiunii „Te vreau lângă mine”.

În anul 2013, Gabriela Cristea si Tavi Clonda incepeau o noua viata, impreuna. Iubirea lor a trecut testul timpului si acum au familia la care au visat!

Gabriela Cristea a postat recent o fotografie pe Instagram, din urmă cu opt ani, cu Tavi Clonda. Prezentatoarea a transmis și un mesaj emoționant.

„8 ani de cand am facut poza asta, daca puteti sa va inchipuiti…cand au trecut? Dar daca ma uit la cate s-au “adunat” pe langa noi realizez ca aveam nevoie de acest timp.

Diseara incepe o noua provocare pentru noi asa ca va asteptam de 19:30, in direct pe @antenastarsoficial sa deschidem impreuna un nou sezon de @capriciile_iubirii_oficial”, a scris aceasta.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Gabriela Cristea (@bygabrielacristea)

Gabriela Cristea a avut ultimul cuvânt la angajarea lui Tavi

După divorțul tumultos de Marcel Toader, cu care a avut o casniciecare a durat 5 ani, Gabriela Cristea si-a gasit linistea in bratele lui Tavi Clonda. Pe atunci, la emisiunea pe care o modera, vedeta a avut ultimul cuvant cand a venit vorba de angajarea unui band.

„Se spune ca femeia alege barbatul… In momentul in care am fost impreuna in relatia asta, am fost acolo. Ne-am cunoscut la emisiune. Cumva eu am avut ultimul cuvant cand l-a angajat. Si imi aduc aminte ca trebuia angajat un band si am vazut mai multi lideri de band. Si, in momentul in care m-am intalnit cu el, mi-am dat seama ca era foarte serios. La interviu, eu ma asezasem cu picioarele pe masa. Dintre toti, el mi-a atras atentia in mod deosebit”, a dezvaluit Gabriela Cristea in urma cu cativa ani.