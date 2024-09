Cum au fost surprinși Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, imediat după ce au anunțat despărțirea. Acum totul e clar!

În urmă cu o săptămână, Ema Oprișan a ieșit public și a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre problemele din relația cu soțul ei, Răzvan Kovacs. Fosta concurentă de la Insula iubirii și-a acuzat partenerul că a plecat de acasă și că și-a abandonat familia. După câteva zile de la scandal, se pare că cei doi au îngropat securea războiului și și-au mai acordat o șansă.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au devenit cunoscuți în sezonul 7 Insula iubirii. Cuplul s-a supus celui mai dur test al fidelității, test pe care Răzvan l-a picat cu "brio". După terminarea filmărilor din Thailanda, cei doi au ales inițial să nu mai formeze un cuplu, însă ulterior s-au împăcat. În prezent, cei doi formează o familie împreună cu băiețelul Emei – dintr-o relație anterioară – și fetița lor Luna, primul copil al cuplului.

În urmă cu doar câteva zile, Ema Oprișan și-a luat prin surprindere comunitatea de pe o rețea de socializare. Bruneta a răbufnit și l-a acuzat pe Răzvan Kovacs că este mai tot timpul plecat de acasă, că și-a abandonat familia și că nu se implică deloc în creșterea fetiței lor. La momentul respectiv, cei doi ar fi decis să se despartă.

„Pentru noi, acasă era el, iar pentru el, acasă era munca lui sau „sunt ocupat’. Pentru că am crezut că nu o să ne abandoneze, cum a făcut-o în trecut persoanelor care îl iubeau, dar a demonstrat că este același și nu îi pasă de suferința lăsată în urmă. Pentru că știu că totul în viață se plătește și nu vreau să îl văd suferind, dar îmi doresc în schimb să ajungă să iubească și să nu știe ce înseamnă să fii iubit (chiar de propriul sânge).

Pentru că a locui sub același acoperiș pentru el însemna că petrece suficient timp cu noi, chiar dacă nu ne vedea sau auzea. Pentru că noi nu am fost prioritari pentru el. Pentru că nu a fost scut când restul dădeau în noi.Pentru că a fost primul care a aruncat cu piatra. Pentru că ne-a abandonat fără să-i pese că ne lasă ai nimănui, fără nimic. Pentru toate acestea, el nu ne este casă, este doar o altă casă din care am plecat’, a scris Ema Oprișan pe Instagram, ștergând ulterior postarea.