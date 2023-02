Cum au fost surprinşi Georgiana Lobonț și soțul său, la 3 săptămâni după ce au anunţat divorţul. Fanii celor doi au fost surprinşi

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au surprins pe toată lumea în momentul în care au anunţat că vor divorţa. Cu toate astea, de atunci, acest subiect nu a mai fost deschis de niciunul dintre ei, însă, ipostazele în care cuplul a fost surprins recent, vorbesc de la sine.

Se pare că Georgiana Lobonţ şi soţul său au reușit să depășească și să îngroape toate problemele din cuplul lor. Deşi în urmă cu doar câteva săptămâni, Rarel Ciciovan era decis să pună punct relaţiei cu artista, acum cei doi se afişează, în mediul online, în ipostaze tandre.

Recent, cântăreața a postat, în mediul online, un filmuleț din ultima minivacanţă pe care au petrecut-o la munte. Pe ATV, alături de soțul său, solista a început să fredoneze cea mai nouă piesă de dragoste a sa, iar la un moment dat și-a luat soțul în brațe și l-a sărutat în fața fanilor săi.

Internauţii au fost fericiţi să vadă că cei doi şi-au mai acordat o şansă şi au lăsat problemele în urmă.

Care a fost cel mai greu moment din viața Georgianei Lobonț

Una dintre cele mai mari dorințe ale Georgianei Lobonț a fost aceea de a avea copii. Încă de mică se gândea la momentul în care o să devină mamă. L-a cunoscut pe soțul său și la 24 de ani a decis să își transforme visul în realitate. Însă, la scurt timp a primit o veste teribilă. Medicii i-au spus că nu poate să devină mamă. Vestea a dărâmat-o pe artistă.

Georgiana Lobonț a trecut prin momente grele și simțea că viața ei s-a terminat.

„De mică am avut un vis… când voi fi mare să am o familie frumoasă, un soţ iubitor şi copii drăgălaşi. Acest vis a început să devină realitate în momentul în care l-am cunoscut pe Rareș şi am devenit soț și soție. Ne doream foarte mult să avem un copil împreună, încă de când ne-am cunoscut. După căsătorie am început să facem mai mult în privinţa asta, pentru a deveni părintți. După mai multe încercări, într-o zi am vizitat un medic specialist care mi-a dat o veste foarte dureroasă.

Nu puteam să devin mamă… mi-a zis că trebuie să urmez un tratament care să mă ajute în această privință. Au urmat câteva zile extrem de grele și de triste pentru mine, dar și pentru Rareș. Eram dezamăgită şi nu puteam să concep că o fată aşa tânără ca mine nu poate face copii. Picasem într-o depresie”, a mai spus Georgiana Lobonț.