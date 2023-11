Cum au ieșit pe stradă Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu! Oamenii au crezut că nu văd bine

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, se dedică creșterii fiului lor și se ocupă de planul profesional. De altfel, cei doi își țin la curent urmăritorii cu activitățile zilnice pe care le fac sau momentele speciale de care se bucură. De data aceasta, prezentatorul TV de la Antena 1 și soția lui s-au filmat într-o ipostază care a stârnit amuzamentul, pe internet. Mai cu seamă, cei doi s-au costumat și au imitat un cuplu celebru din showbizul internațional! Detaliile se află mai jos, în articol.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au ales costumele pentru Halloween. Cei doi nu s-au rezumat la purtarea unor costume ale unor personaje din lumea cinematografică, ci au preferat să se costumeze într-un celebru cuplu de peste hotare. Mai cu seamă, prezentatorul TV de la Antena 1 și soția lui s-au îmbrăcat precum Hailey și Justin Bieber! Gabriela Prisăcariu a purtat o rochie roșie, o pereche de pantofi cu toc, iar la capitolul accesorii a ales o pereche de ochelari de soare și o geantă roșie. Pe de altă parte, Dani Oțil a purtat o ținută sport.

Costumația aleasă de cei doi a atras reacții din partea urmăritorilor. Unele au fost pozitive, iar în altele au fost criticați pentru modul în care s-au afișat în public.

Vezi și CUM ARĂTA GABRIELA PRISĂCARIU ÎN 2015, ÎNAINTE SĂ DEVINĂ CELEBRĂ. NEVASTA LUI DANI OȚIL ERA PORECLITĂ „SCORPIA” DE COLEGELE EI

Citește și COȘMARUL CEL MAI MARE AL LUI DANI OȚIL, DE LA NEATZA. MATINALUL ANTENEI 1 A RECUNOSCUT CĂ ARE O TEMERE TERIBILĂ ÎN VIAȚĂ

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit religios pe 30 iulie

Vara aceasta, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit religios. Evenimentul a avut loc în data de 30 iulie, la Mănăstirea Cașin din Capitală. Cei doi au ales să plece în Grecia, în luna de miere. Cei doi și-au ținut urmăritorii la curent cu toate activitățile pe care le-au făcut, arătându-le fotografii și videoclipuri din vacanță.

„Deci, pe vremuri, când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, spunea Gabriela Prisăcariu, în luna de miere.

Sursă foto: social media