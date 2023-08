Peripeție în luna de miere! Ce au pățit Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, odată ce au ajuns în vacanță, în Grecia

După nunta de la finalul lunii iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au plecat în vacanță, pe litoralul românesc. Apoi, s-au pregătit pentru o nouă plecare, și anume în luna de miere. Cei doi au ales să petreacă un sejur romantic și relaxat în Grecia. Însă, cei doi au avut parte de o peripeție, lucru despre care a vorbit chiar soția prezentatorului TV, pe internet. Iată mai jos, în articol, ce a spus Gabriela Prisăcariu.

În data de 30 iulie 2023, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios la Mănăstirea Cașin. Momentul a fost extrem de emoționant, iar, la scurt timp după ce s-a terminat ceremonia religioasă, cei doi au plecat spre localul din Buftea unde a avut loc petrecerea. CANCAN.RO v-a ținut la curent cu detaliile exclusive, în ziua cea mare. Rochia de mireasă a atras atenția tuturor, iar fotografiile exclusive sunt disponibile aici. De altfel, după ce au spus „Da!” în fața lui Dumnezeu, apoi s-au distrat cu familia și prietenii, au plecat în vacanță.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, peripeție în Grecia, în luna de miere

Prima vacanță au „bifat-o” pe litoralul românesc. Aflați la malul Mării Negre, cei doi s-au relaxat, după o perioadă agitată. De altfel, au postat fotografii pe rețelele de socializare, iar acestea pot fi vizualizate aici. Apoi, s-au pregătit pentru o altă călătorie. De data aceasta, fiind vorba de luna de miere. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ales să meargă în vacanță direct în Grecia, pentru a se bucura de relaxare, vreme bună și liniște. Însă, odată ajunși pe una dintre insulele grecești, au avut parte de o peripeție. Despre situație a vorbit chiar soția prezentatorului TV.

Cuplul a călătorit cu avionul. Însă, așa cum a mărturisit și Gabriela Prisăcariu, peripeția constă în… bagajele care nu au ajuns la destinație.

„Știți ce este bine? Noi am ajuns în vacanță, dar bagajele noastre nu. O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere”, a spus Gabriela Oțil, pe Instagram. De altfel, soția prezentatorului de la Neatza a postat o serie de imagini din Grecia.

„Deci, pe vremuri, când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a mai spus Gabriela.

Sursă foto: Instagram