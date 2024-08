Cum face bani ispita de la Insula iubirii care a recunoscut că și-a ÎNȘELAT toate iubitele. Ce afacere are

Sezonul opt Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar pe lângă concurenți și câteva ispite au ieșit în evidență. Una dintre cele mai apreciate ispite masculine este Teodor Costache. Tânărul de 26 de ani a intrat în grațiile telespectatoarelor, precum și ale Iustinei, datorită aspectului său fizic și a zâmbetului sclipitor. Însă, puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă Teodor și din ce face bani.

De la prima apariție pe micile ecrane, ispita Teodor a reușit să cucerească o mare parte din telespectatoarea, în ciuda faptului că a recunoscut că și-a înșelat toate iubitele. Acesta a cucerit cu aspectul său fizic, iar acum toată lumea este curioasă să afle și din ce face bani ispita, atunci când nu se distrează în Thailanda și destramă cupluri.

(CITEȘTE ȘI: BENI A MAI FĂCUT O VICTIMĂ LA „INSULA IUBIRII”, DUPĂ CE A „MARCAT” LA MARIA! ISPITA A MERS LA NUNTA IUSTINEI CU O ALTĂ CONCURENTĂ! + A PRINS-O ÎN OFSAID SI I-A DAT PAPUCII!)

Așa cum spuneam, Teodor este una dintre ispitele masculine care a atras atenția la Insula Iubirii. Dacă în viața de zi cu zi nu este prea statornic, declarând că și-a înșelat toate iubitele, în Thailanda atenția acestuia s-a concentrat numai pe Iustina. Ispita a reușit să o facă pe partenera lui Cornel să se simtă bine în prezența lui și i-a furnizat bărbatului niște imagini pe care probabil nu voia să la vadă niciodată.

Teodor Costache are 26 de ani, iar la această vârstă se recomandă deja ca fiind un antreprenor de succes. Tânărul provine dintr-o familie modestă, însă afacerea pe care tatăl său a pus-o pe picioare a reușit să le aducă venituri frumoase de-a lungul timpului. Ei bine, acum, Teodor se ocupă de afacere familie, pe care a preluat-o de la tatăl său. Este vorba despre o afacere cu toalete ecologice, care se pare că îi umple buzunarele.

Dacă talentul antreprenorial l-a învățat de la tatăl său, de la Insula Iubirii Teodor a învățat statornicia, răbdarea și să ofere fără să aștepte să primească. Experiența din Thailanda a fost una pozitivă pentru el și nu exclude să o repete.

„Pentru mine, a fost cea mai interesantă experiență. Am avut emoții pe parcursul emisiunii de la început până la final. Nu pot să spun chiar până la final pentru că nu vreau să mă dau de gol cu absolut nimic, dar chiar a fost foarte interesant pentru mine.

A fost o experiență unică. Am învățat foarte multe lucruri. Am învățat să ofer fără să aștept să primesc ceva în schimb și am învățat să am foarte multă răbdare. Mie îmi lipsește răbdarea de fel (…) Da, oricând (n.r. ar mai repeta experiența de la Insula Iubirii)”, a declarat ispita Teodor Costache, la Antena Stars.