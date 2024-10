Cum face bani Petre Roman la 78 de ani, Oana l-a dat de gol. Ce pensie are acum

Petre Roman a ajuns la vârsta de 78 de ani și se bucură acum de o pensie frumoasă. Însă, chiar dacă încasează bani buni de la stat, acesta nu s-a retras complet din activitate. Tatăl Oanei Roman are o metodă prin care își suplimentează veniturile. Cu ce se ocupă Petre Roman acum? Chiar fiica sa l-a dat de gol.

Politician român, inginer și profesor, Petre Roman a ieșit la pensie de ceva vreme. Acesta se numără printre pensionarii care nu se pot plânge, căci încasează o penise frumoasă, cu care se poate descurca de minune. Însă, chiar și așa, acesta mai are o sursă suplimentară de venit, căci nu s-a retras complet din activitate. Tatăl Oanei Roman își practică meseria pe tărâmuri internaționale.

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a vorbit despre relația pe care o are acum cu tatăl său și a făcut și câteva dezvăluiri interesante despre viața acestuia. Se pare că acum cei doi au o relație cât se poate de bună, păstrează legătura, însă nu reușesc să se vadă prea des, căci Petre Roman este mai tot timpul plecat.

Așa cum spuneam, deși a ieșit la pensie, Petre Roman nu s-a retras complet din activitate. Mai exact, acesta predă unele cursuri pentru care este remunerat. Se pare că tatăl Oanei Roman predă la Universitatea Swiss UMEF din Geneva, o instituție privată care a fost înființată în 1984. Instituția are filiale în Europa, dar și în Asia și Africa de Vest, la Burkina Faso.

De asemenea, pe lângă banii pe care îi primește pentru cursurile pe care le predă, Petre Roman încasează și o pensie frumoasă. În urmă cu doi ani, acesta declara că staul român îi bagă lunar în buzunare 10.000 de lei, sumă care probabil a crescut recent, datorită recalculării pensiilor.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte, și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea. Am pensia mea și pensia specială care a fost restabilită acum trei luni. În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei”, declara Petre Roman.