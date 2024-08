Cum i-a schimbat Augusta Petrescu Lazarov viaţa unei celebre artiste din România: „A pornit la „Te cunosc de undeva!”

Augusta Petrescu Lazarov, un nume remarcabil în lumea televiziunii din România, a reuşit de-a lungul anilor să creeze multe formate de succes pe micile ecrane, şi de asemenea, a adus în faţa publicului mulţi oameni talentaţi. În cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, „mama vedetelor” aşa cum mai este cunoscută de cei care o îndrăgesc, a vorbit despre una dintre artistele renumite de la noi din ţară. Întâlnirea celor două a avut un impact major în ceea ce priveşte cariera tinerei cântăreţe.

Augusta Petrescu Lazarov îşi aminteşte cu multă bucurie despre momentul în care a cunoscut-o pe Theo Rose. Îndrăgita artistă avea în faţă un viitor strălucit, iar „mama vedetelor” a simţit de ce este capabilă şi îndrumat-o în parcursul său.

Văduva lui Valeriu Lazarov trecuse de asemenea prin mai multe schimbări în ceea ce priveşte viaţa profesională, iar atunci când a intrat în echipa de producţie de la Antena 1 a ştiut că poate schimba destine! Ceea ce s-a şi întâmplat.

Augusta Petrescu Lazarov, dezvăluiri din culisele Antenei 1

Adrian Artene: A apărut în interiorul tău regretul că ai lăsat ştirile de la TVR pentru o emisiune şi după doar un an emisiunea a fost ucisă de această situaţie, de această conjunctură?

Augusta Petrescu Lazarov: Nu pentru că am luat fiecare experienţă învăţând câte ceva, plus că în momentul în care s-a terminat „Babilonia” eu am intrat într-o altă etapă, am început să intru în echipele de producţie efectiv, adică acolo unde se frământă aluatul pentru cozonacul frumos…

Adrian Artene: Să fii tu creatoarea de vedete şi de formate.

Augusta Petrescu Lazarov: Da, această calitate a multor realizatori de a crea vedete, vine la pachet cu o responsabilitate, dar şi cu o satisfacţie pentru că atunci când descopeream pe cineva în care aveam încredere că poate face mai mult, că are nişte resurse pe care şi le poate folosi în dezvoltarea lui profesională îmi făcea o foarte mare plăcere să-l promovez. Şi îmi aduc cu mare drag aminte de Theo Rose pe care o ador. Din prima clipă în care am cunoscut-o mi-a plăcut foarte tare pentru energia şi felul ei de a fi, pentru cât de frumoasă este şi cred că este un om foarte talentat şi care a pornit cumva la „Te cunosc de undeva!” ca fiind o primă apariţie şi ulterior a ştiut să îşi folosească toate resursele ei şi talentul şi asumarea.

