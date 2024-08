Augusta Petrescu Lazarov, amintiri dureroase la 15 ani de la pierderea primului soţ. În ce relaţii a rămas cu soțiile și copiii lui Valeriu Lazarov

Augusta Lazarov Petrescu, soția celui mai prolific producător TV român din toate timpurile, Valeriu Lazarov, a fost invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastulului „Altceva”. Timp de două ore, aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața personală și relația cu marele producător, dar și cu fostele lui soții.

August Lazarov Petrescu se asociază, din punct de vedere profesional, dar și personal, cu începutul formatelor de divertisment modern din România. Alături de primul soț, regretatul Valeriu Lazarov, a adus pe micile ecrane producții emblemă în istoria televiziunii din România și putem aminti aici „Surprize, surprize”, „Din dragoste”, „Ciao, Darwin” sau „Iartă-mă”. Ea a stat în spatele multor emisiuni care au făcut istorie în România, dar a stat și de-a dreapta soțului ei, Valeriu Lazarov. Producătoarea tv și-a amintit în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene” cel mai dureros moment din viața sa, în care l-a pierdut pe regretatul producător, dar a vorbit și despre relația cu fostele lui soții și copiii lor.

Moștenitoarea „imperiului Lazarov” spune totul despre relația cu copiii producătorului tv

Augusta Lazarov Petrescu, văduva lui Valeriu Lazarov a vorbit despre cea mai neagră zi de naștere din viața ei. Este vorba de 11 august 2009, ziua în care Valeriu Lazarov a încetat din viață în urma unei intervenții chirurgicale la colon. Totul se întâmpla la doar câteva ore de la ziua în care împlinise 34 de ani.

„În noaptea de după ziua mea de naștere l-am pierdut, el a murit la 3.40, pe 11 august. Așa a fost să fie. Eu și copiii lui am petrecut ultimele zile în spital cu el. Au fost lângă mine părinții mei că veniseră și fratele meu cu soția lui, ei au plecat cu vreo două zile înainte că aveau copii mici acasă. Au rămas părinții mei cu mine. La un moment dat îmi amintesc că a plecat și mama, am rămas cu tata două săptămâni. Apoi am mai stat singură acolo până spre finalul anului, pe la jumătatea lui noiembrie. Apoi am decis că este mai bine să mă întorc ă fie o perioadă de liniște. Am fost cu părinții, cu fratele, chiar în anul următor am făcut-o cu fratele, soția și copiii lor. A fost o trecere și ei m-au ajutat enorm”, a povestit aceasta în cadrul podcastului.

Mai mult, Augusta Lazarov Petrescu a povestit în ce relații a rămas cu copiii și cu fostele soții ale producătorului de televiziune. „Relațiile cu copiii lui, și chiar și cu o parte din soțiile lui se păstrează și astăzi. Chiar săptămâna trecută am vorbit cu una dintre soții, mama celor mai mici dintre copii”, a spus Augusta Lazarov Petrescu.

De ce nu a preluat bussiness-ul familiei

Întrebată de Adrian Artene de ce nu a preluat ea bussiness-ul , Augusta Lazarov Petrescu a dezvăluit motivul pentru care a luat decizia de a nu fi la cârma afacerii familiei: „Eram conștientă că este extrem de greu pentru că noi tot ce cream, aveam un nucleu ca echipă și pe fiecare producție nouă adunam echipa în momentul respectiv, din oamenii de pe piață și oamenii cu care lucrasem la proiectele anterioare. De fiecare dată era ca și cum ai fi construit o casă nouă. Neavând sprijinul niciunuia dintre ei, de fapt unul dintre băieți este regizor și realizator, a și lucrat cu mine la Antena 1 la primul sezon de X-factor, iar acum ca dovadă că și-a dorit mult să meargă în America, acolo unde este și mama lui, acolo lucrează și astăzi și are o familie frumoasă. Dar ar fi fost extrem de greu. Iar faptul că părinții mei, cu fratele și familia lui erau aici, am hotărât că este mai bine pentru sufletul meu, în principal” , a dezvăluit văduva regretatului Valeriu Lazarov.

