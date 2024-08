Augusta Petrescu Lazarov, despre începuturile pe micile ecrane. A primit ”botezul” televiziunii alături de Cătălin Măruță și Mădălin Ionescu

Augusta Petrescu Lazarov a împlinit 48 de ani pe 10 august, dar parcă timpul se scurge invers pentru ea. Cu această ocazie, jurnalistul Adrian Artene i-a dedicat un episod în cadrul podcastului „Altceva” în care au dezbătut multe subiecte din sfera profesională, dar şi personală şi de asemenea, au adus în actualitate amintiri pe care fosta soţie a regretatului Valeriu Lazarov le păstrează într-un colţ de suflet. Nu rataţi, aşadar, o ediţie cu multe poveşti fascinante!

Puțini știu că Augusta Petrescu Lazarov este cea care a stat în spatele multor emisiuni de divertisment care au făcut istorie în România: „Surprize, surprize”, „Din dragoste”, „Ciao, Darwin” sau „Iartă-mă”. O prezență extrem de discretă încă de pe vremea când era soția regretatului Valeriu Lazarov, Augusta are o carieră de invidiat, dar și o familie fericită.

Cum şi-a scris Augusta Petrescu Lazarov povestea pe micile ecrane

În cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, Augusta Petrescu Lazarov a povestit despre primii paşi pe care i-a făcut în televiziune. Nu şi-a imaginat niciodată unde o va duce viaţa, asta pentru că în copilărie şi-ar fi dorit să devină farmacistă. Numai că, universul a avut alte planuri pentru ea.

CITEŞTE ŞI: Raluca Mihaela Alexandru, despre sacrificii şi succes. Cât de scumpă este o notă de 10 la BAC

După un casting la care au participat peste 600 de persoane, a fost anunţată că face parte din cei 20 de câştigători. De acolo a începutul parcursul său, iar cu paşi mici, dar siguri a reuşit să scrie istorie!

„Îmi amintesc primul material scris despre lansarea unui film unde făceam un mic rezumat astfel încât să îi atrag pe oameni să vină la film, era ziua Independenţei, pentru ziua Independenţei care s-a lansat la Sala Palatului. Acolo am fost şi am luat afişul, caietul de presă şi toate cele. Acolo erau vizionările, acolo am cunoscut-o pe doamna Irina Margareta Nistor. A fost o perioadă foarte interesantă pentru mine. Şi uşor, uşor de acolo… Un coleg mergea cu materiale, era un parteneriat cu un radio, cei de la radio Europa Nova, prezentau câteva titluri ale ziarului „Ultima oră”, iar noi includeam în rubrica de divertisment şi programul radioului. Şi aveau şi televiziune, „Super Nova”.

Într-o zi, colegul care trebuia să ducă materialele, nu se transmiteau la momentul acela pe email, trebuiau duse fizic nişte articole. Din nefericire în iarna respectivă colegul şi-a rupt piciorul, era în concediu medical acasă şi trebuia să ajungă urgent materialul la radio. Şi am zis: „Mă duc eu!”… Am ajuns acolo şi odată intrată în redacţia radioului mi-a plăcut foarte tare cum transmiteau ei ştirile şi văzându-l pe directorul radioului i-am spus: „Dacă aveţi nevoie la un moment dat să faceţi ceva probe pentru prezentatori de ştiri, să mă chemaţi”.

Şi m-au chemat câteva zile mai târziu. Şi de acolo am trecut la radio. După un timp petrecut la radio a venit mama să-mi spună, de fapt eu eram la mare şi mi-a spus: „Au spus la TV că vor face un casting, vor face un concurs”. Era un concurs la TVR. Asta era în vara lui 99, am ajuns acolo eram vreo 600, 700 de oameni. O nebunie, se relansa TVR2. Şi atunci aveau nevoie de mulţi tineri să vadă cum şi în ce fel îi pregătesc pentru diverse emisiuni. După acel concurs, vreo 20 dintre noi au fost anunţaţi că au luat concursul şi am început să facem pregătire pentru dicţie, pentru toate cele cu domnul Ciurescu şi aşa a început povestea cu televiziunea”, a declarat Augusta Lazarov Petrescu.

Tot atunci a cunoscut şi alte nume, care în timp, au devenit foarte importante în televiziunea din România.

„Nici nu ştiam care sunt probele la care ne vor supune într-o primă fază fiind atât de mulţi, era o mare de oameni. Am mers cu doi colegi de la radio. Cu Cătălin Măruţă şi încă un coleg. Pe Cătălin l-am cunoscut la radio. În acel grup, 20 şi ceva de oameni, atunci a venit şi Alexandra Dinu, Mădălin Ionescu a fost împreună cu noi atunci, Lucian Ghimiş, Andrei Coman…”, a mai dezvăluit „mama vedetelor”.

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care-ți antrenează mintea și-ți hrănește sufletului.