Raluca Mihaela Alexandru, despre sacrificii şi succes. Cât de scumpă este o notă de 10 la BAC

În ediţia din această săptămână, jurnalistul Adrian Artene propune un interviu captivant cu o poveste de viaţă care, cu siguranţă, o să vă impresioneze. Invitata, Raluca Mihaela Alexandru, una dintre puținele absolvente de clasa a 12-a care a reuşit să promoveze BAC-ul, de curând, cu media 10, povesteşte despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge acolo unde şi-a dorit!

Tânăra absolventă a Colegiului Național ”Matei Basarab” și proaspăt admisă la Facultatea de Litere, este din București, iar la BAC a susținut examene la Limba română, Istorie și Logică. A fost printre puținii elevi care au reuşit performanţa să obţină media 10 la examenul maturităţii. 10 curat!

Raluca Mihaela Alexandru mărturiseşte că nu s-a ghidat niciodată după reguli clare în ceea ce priveşte studiul, însă a fost mereu pasionată şi dornică să afle cât mai multe, iar acest lucru a ajutat-o să obţină rezultate bune pe parcursul liceului. De-a lungul timpului a participat la olimpiade de georgrafie, istorie, dar și limba română, materie la care a ajuns la faza națională.

Cât de scumpă a fost nota de 10 la BAC

În continuare, tânără a oferit o lecţie importantă celor care vor trece prin această perioadă cu multe emoţii. Întrebată dacă a apelat la ajutor suplimentar, concret dacă a făcut meditaţii, Raluca Mihaela a explicat că a încercat o perioadă, însă şi-a dat seama că programul ei devenise mult prea încărcat. Drept urmare, a conştientizat că poate obţine o notă bună dacă îşi gestionează timpul mai bine.

În schimb, a recunoscut că uneori şi-ar fi dorit să poată să facă alte activităţi, însă în cele din urmă, tot efortul pe care l-a depus a meritat!

„Nu am făcut meditaţii, la Limba română într-adevăr începusem în septembrie, cred că am făcut două sau trei luni, nici nu mai ştiu, după am spus că mă obosea prea tare drumul, cât stăteam două ore acolo şi i-am spus doamnei că nu pot să ţin ritmul. Deci nu este o notă scumpă, este o notă scumpă mai degrabă din punct de vedere al sănătăţii mele ca să spun aşa. Au fost emoţii, au fost zile în care am plâns şi am fost nervoasă şi poate mi-am exteriorizat emoţiile pe părinţi şi nu este în regulă, au fost zile în care am vrut şi eu să ies afară că era soare şi frumos în luna mai şi stăteam să repet pentru BAC. Mai degrabă din punctul acesta de vedere a fost scump”, a dezvăluit tânără.

